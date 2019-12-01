Суровые наказания: штрафы для судебных исполнителей могут существенно увеличиться

Министерство юстиции направило на согласование проект, гарантирующий, что судебные исполнители больше не смогут запрашивать плату у потерявших работоспособность, изменится оплата судебных исполнителей, уравняется предельная норма штрафов нотариусов и судебных исполнителей.

Однако тариф судебного исполнителя увеличивается в тех случаях, когда он не покрывает реальных расходов, таких как идентификация информации, необходимой для наложения имущественного наказания и конфискация имущества, полученного в результате преступления, выдача распечаток и справок и доставка документов. Кроме того, ставка дополнительной оплаты судебного исполнителя изменится в случаях, когда судебный исполнитель работает за пределами бюро.

Вторая поправка позволит назначать судебным исполнителям за дисциплинарный проступок штраф в большем размере, чем раньше, поскольку нынешний максимальный размер штрафа не всегда достаточен, чтобы оказать эффект в случае серьезного нарушения. Предельная норма штрафа увеличивается с 6400 до 16 000 евро. Таким образом уравниваются предельные нормы, предусмотренные для адвокатов и патентных поверенных.

Также меняется порядок назначения новых нотариусов. «Нотариусы очень важны для обеспечения правовой надежности различных сделок, и их работа ответственна. В настоящее время лицо, желающее стать нотариусом, должно сначала принять участие в конкурсе на должность нотариуса, пройти курс обучения, сдавать зачеты в течение курса, а в конце обучения - экзамен. Результат экзамена является базой в конкурсе на получение должности нотариуса при формировании таблицы успеваемости. Тем не менее, между сдачей экзамена и объявлением конкурса может пройти несколько лет», - сказал вице-канцлер по вопросам юридического администрирования Минюста Вильяр Пеэп.