Жестоко убившему в Пыхья-Таллинне 11-летнего мальчика отказали в УДО

Судебная система Эстонии в очередной раз отказала в условно-досрочном освобождении Урмасу Уусталу (52), который в 2003 году жестоко убил 11-летнего сына своей бывшей сожительницы. Сначала он несколько раз ударил мальчика кирпичом по голове, а затем задушил его веревкой, передает Rus.ERR.