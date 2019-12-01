Вс, 1.12.2019
На этих же местах паркуются жители центра и Старого города. Здесь не все так однозначно. Главное убедиться в пользе этой услуги. Владимир Свет
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • Жестоко убившему в Пыхья-Таллинне 11-летнего мальчика отказали в УДО

Жестоко убившему в Пыхья-Таллинне 11-летнего мальчика отказали в УДО

Молоток судьи. Иллюстративное фото.

ФОТО: Elmo Riig / Sakala

Судебная система Эстонии в очередной раз отказала в условно-досрочном освобождении Урмасу Уусталу (52), который в 2003 году жестоко убил 11-летнего сына своей бывшей сожительницы. Сначала он несколько раз ударил мальчика кирпичом по голове, а затем задушил его веревкой, передает Rus.ERR.

В октябре 2019 года Уусталу не освободил досрочно уездный, а в ноябре - и окружной суд. К сегодняшнему дню решение об УДО вступило в законную силу.

По словам Эльмара Вахера, который тогда работал комиссаром полиции, мотивом убийства стала ненависть мужчины по отношению к ребенку.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ