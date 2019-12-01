Вс, 1.12.2019
На этих же местах паркуются жители центра и Старого города. Здесь не все так однозначно. Главное убедиться в пользе этой услуги. Владимир Свет

В Киеве во время обстрела автомобиля погиб ребенок

Свеча. Иллюстративное фото.

ФОТО: Elmo Riig/SAKALA

Вечером неизвестные открыли в Киеве огонь по автомобилю Range Rover, находившийся в машине ребенок был смертельно ранен, передает Postimees.

Министерство внутренних дел Украины сообщил, что преступник стрелял в находившегося в автомобиле мужчину, однако пули попали и в ребенка.

«Ребенок скончался от пулевых ранений в машине скорой помощи по дороге в больницу. В Киеве была начата специальная полицейская операция по поимке преступника», - сообщает пресс-служба министерства.

Интернет-издание "Информатор" ранее сообщало со ссылкой на свои источники, что пострадал также находившийся в автомобиле мужчина.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ