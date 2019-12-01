В Киеве во время обстрела автомобиля погиб ребенок

Министерство внутренних дел Украины сообщил, что преступник стрелял в находившегося в автомобиле мужчину, однако пули попали и в ребенка.

«Ребенок скончался от пулевых ранений в машине скорой помощи по дороге в больницу. В Киеве была начата специальная полицейская операция по поимке преступника», - сообщает пресс-служба министерства.