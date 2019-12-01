Ректор Тартуского университета призвал не опасаться вторжения англоязычного образования

Тартуский университет отмечает первого декабря столетие национального университета. Ровно сто лет назад старейшее высшее учебное заведение Эстонии было реорганизовано и преподавание перевели на эстонский язык, передает Rus.ERR.
Столетний национальный университет находится в добром здравии, сказал ректор Тоомас Ассер, который также подчеркнул, что университету не стоит опасаться вторжения англоязычного образования, сообщила в воскресенье, 1 декабря, новостная программа ETV+ "Актуальная камера".
"Я думаю, что опасность немного преувеличена. Мы можем оттуда привезти сюда знания, а наши знания показать за границей", - рассказал Ассер.