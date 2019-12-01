Ректор Тартуского университета призвал не опасаться вторжения англоязычного образования

Столетний национальный университет находится в добром здравии, сказал ректор Тоомас Ассер, который также подчеркнул, что университету не стоит опасаться вторжения англоязычного образования, сообщила в воскресенье, 1 декабря, новостная программа ETV+ "Актуальная камера".