Вс, 1.12.2019
Женщина берет на себя стыд и ответственность, которые, на самом деле, она нести не должна. Михаил Кылварт
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Ректор Тартуского университета призвал не опасаться вторжения англоязычного образования

Ректор Тартуского университета призвал не опасаться вторжения англоязычного образования

Тартуский университет.

ФОТО: Sille Annuk

Тартуский университет отмечает первого декабря столетие национального университета. Ровно сто лет назад старейшее высшее учебное заведение Эстонии было реорганизовано и преподавание перевели на эстонский язык, передает Rus.ERR.

Столетний национальный университет находится в добром здравии, сказал ректор Тоомас Ассер, который также  подчеркнул, что  университету не стоит опасаться вторжения англоязычного образования, сообщила в воскресенье, 1 декабря, новостная программа ETV+ "Актуальная камера".

"Я думаю, что опасность немного преувеличена. Мы можем оттуда привезти сюда знания, а наши знания показать за границей", - рассказал Ассер.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ