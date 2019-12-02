Урмас Паэт: единство общества – в эстонском языке обучения

Как при этом открывать совместные школы, если в том же Кохтла-Ярве ни одна из сторон не готова терпеть присутствие друг друга рядом с собой? Политик заверил:

Это неправда, что эстонское общество отторгает русских детей. Убежден, что проблема упирается в вопрос мотивации, в том числе и политической мотивации.

К Урмасу Паэту обратился участник передачи из Силламяэ: «Если эстонцы действительно хотят нам помочь, то надо воспитывать любовь друг к другу. Я уважаю эстонцев, они классные ребята, но они холодные. Мы все хотим выучить эстонский язык, но в Ида-Вирумаа нам просто не с кем разговаривать по-эстонски».

Политик-реформист эмоционально отреагировал на эту реплику: «Мы все-таки горячие эстонские парни! Поддерживаю высказывания молодого человека. Я считаю, что школьная система – это не только язык и образование, это модель будущего общества».

Для того, чтобы общество было более сплоченным, нужен единый язык обучения. Все школы должны преподавать на госязыке. Именно тогда все члены общества получат равные возможности на рынке труда и в сфере образования.

Политик назвал неадекватными заявления о том, что в Ида-Вирумаа невозможно выучить эстонский язык, потому что нет практики: «Это вопрос мотивации. При наличии таковой можно выучить любой язык».

Свой хороший русский экс-министр иностранных дел объяснил именно «личной мотивацией», добавив: «В советское время мы и английский неплохо знали, хотя никогда не бывали ни в Англии, ни в США».

«Если бы я жил в России, я даже не стал бы задумываться о том, чтобы получить образование на эстонском языке. Это Россия, там государственный язык – русский. Понятно, что в России нужно учиться на русском языке», – сказал Паэт.

Вице-председатель Центристской партии, мэр Таллинна Михаил Кылварт задал вопрос оппоненту: «Если, согласно вашей логике, можно выучить язык без погружения в языковую среду, то зачем же русским школьникам изучать физику, химию и математику на эстонском языке?».

Паэт ответил: «Ясно, что существуют проблемы с системой 60х40».

Выпускникам русских школ, имеющим в аттестатах оценки 4 и 5, сложно приходится в эстонских вузах. Очевидно, что система не слишком справедливо с ними обошлась.

При этом он подчеркнул, что с 1 сентября никаких революционных изменений в русской школе не будет.

С завтрашнего дня, к счастью или к сожалению, никакой революции не произойдет! Наше предложение заключалось в том, чтобы полностью перейти на эстонский язык обучения в течение 5 или 10 лет.