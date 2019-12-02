Кристина Каллас: у русских все время кто-то виноват

«Не нужно без конца показывать пальцем на государство и искать виноватых!» – заявила в передаче «Своя правда» на канале ETV+ лидер партии «Ээсти 200» Кристина Каллас.
«Я постоянно слышу от русских, как трудно выучить в Нарве и Кохтла-Ярве эстонский язык, – посетовала Каллас. – При этом через 12 лет из наших школ выходят выпускники с таким эстонским, что они не способны понять даже вопрос на экзамене в Нарвском колледже. Это факт. И я до сих пор не услышала от русских никакого другого объяснения, кроме того, что нет методик, учителей и учебников. У них все время кто-то другой виноват. Но не нужно без конца смотреть на государство и искать виноватых! Школа – это вопрос самоуправления и местной общины. Это не вопрос государства».
Дорогие русские, хватит сидеть и ждать чего-то от государства! Государство – это вы! Люди должны сами заниматься решением этого вопроса, а не перекладывать вину на других.
Вице-председатель Центристской партии Михаил Кылварт возразил: «Содержание образования регулируется государством, а не местным самоуправлением, несмотря на то, что школы принадлежат местным самоуправлениям. Во-вторых, все исследования показывают, что русские родители очень заинтересованы в том, чтобы их дети выучили эстонский. Поэтому они максимально используют дополнительные средства, чтобы их дети ходили к репетиторам и изучали эстонский язык».
Однако, здесь, по оценке Кылварта, встает другой вопрос – о возможностях этих родителей, уровне их зарплат, социальном статусе и так далее.