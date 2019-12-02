Кристина Каллас: у русских все время кто-то виноват

«Я постоянно слышу от русских, как трудно выучить в Нарве и Кохтла-Ярве эстонский язык, – посетовала Каллас. – При этом через 12 лет из наших школ выходят выпускники с таким эстонским, что они не способны понять даже вопрос на экзамене в Нарвском колледже. Это факт. И я до сих пор не услышала от русских никакого другого объяснения, кроме того, что нет методик, учителей и учебников. У них все время кто-то другой виноват. Но не нужно без конца смотреть на государство и искать виноватых! Школа – это вопрос самоуправления и местной общины. Это не вопрос государства».