Пн, 2.12.2019
Женщина берет на себя стыд и ответственность, которые, на самом деле, она нести не должна. Михаил Кылварт
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • Полиция ищет очевидцев: в ДТП в Ласнамяэ пострадал человек

Полиция ищет очевидцев: в ДТП в Ласнамяэ пострадал человек

Фото иллюстративное.

ФОТО: Elmo Riig

В воскресенье, 1 декабря, в столичном районе Ласнамяэ произошло ДТП с участием двух автомобилей, в котором пострадал человек, сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Инцидент имел место около 16.28 на перекрестке улиц Суур-Сыямяэ и Смуули, где автомобиль Opel Insignia, которым управляла 35-летняя женщина, столкнулся с поворачивавшим налево автомобилем Honda HR-V, за рулем которого находился 60-летний мужчина.

60-летнего водителя Honda доставили с места происшествия в Северо-Эстонскую региональную больницу.

Полиция призывает очевидцев ДТП позвонить по номеру 612 3000  или отправить электронное письмо по адресу pohja.lmt@politsei.ee.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ