Полиция ищет очевидцев: в ДТП в Ласнамяэ пострадал человек

В воскресенье, 1 декабря, в столичном районе Ласнамяэ произошло ДТП с участием двух автомобилей, в котором пострадал человек, сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.
Инцидент имел место около 16.28 на перекрестке улиц Суур-Сыямяэ и Смуули, где автомобиль Opel Insignia, которым управляла 35-летняя женщина, столкнулся с поворачивавшим налево автомобилем Honda HR-V, за рулем которого находился 60-летний мужчина.
60-летнего водителя Honda доставили с места происшествия в Северо-Эстонскую региональную больницу.
Полиция призывает очевидцев ДТП позвонить по номеру 612 3000 или отправить электронное письмо по адресу pohja.lmt@politsei.ee.