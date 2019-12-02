Британская полиция задержала подозреваемого в подготовке теракта

Подозреваемого задержали после проведенного в его квартире обыска в рамках проверочных мероприятий в отношении лиц, которые были условно-досрочно выпущены на свободу после приговоров по статьям, связанным с террористической деятельностью, подобно тому, как был освобожден 28-летний Усман Хан, убивший двух и ранивший трех человек на Лондонском мосту 29 ноября.

Как сообщили представители полиции, никакой связи между задержанным в Сток-он-Тренте и лондонским терактом не имеется. На данный момент предполагается, что Усман Хан действовал в одиночку, однако версия о возможных сообщниках активно проверяется, уточнили в Скотланд-Ярде.

Джонсон связал теракт в Лондоне с оппозицией

Как в тот же день заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, условно-досрочное освобождение получили 74 человека, ранее приговоренных к лишению свободы по делам, связанным с терроризмом. Выступая в эфире Би-би-си, Джонсон сказал, что освобождение Усмана Хана стало возможным благодаря законам, принятым в период, когда у власти находились его политические оппоненты из Лейбористской партии.