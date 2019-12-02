Последствия шторма: упавшие деревья повредили забор на восточной границе

Обрушившийся в конце октября на Эстонию шторм не пощадил инфраструктуру на восточной границе. Упавшие в результате штормового ветра деревья повредили новый забор, в результате чего граница в буквальном смысле оказалась открыта для всех желающих, пишет Postimees.
По оценке Департамент полиции и погранохраны, ущерб может составить десятки тысяч евро.
«Поваленные деревья вывели из строя сооруженное на тестовом участке границы проволочное заграждение и установленную там технику, многие места из-за рухнувших деревьев стали непроходимыми», - сообщил руководитель бюро интегрированного управления границами Департамента полиции и пограничной охраны Эгерт Беличев, а также добавил, что пограничники, к счастью, не пострадали, но на устранение последствий шторма потребуется много ресурсов.
По мнению Эгерта Беличева, данный инцидент наглядно свидетельствует о необходимости государству купить в свою собственность больше участков земли у границы, поскольку полосы шириной в десять метров оказалось недостаточно.
В прошлом году на некоторых участках границы государство выкупило участки земли от 10 до 30 метров, но осенний шторм показал, что угрозу для забора и инфраструктуры в целом несут и растущие рядом с границей деревья. По состоянию на октябрь, у частных владельцев было выкуплено приграничных участков земли на 567 000 евро.
«Если на каком-то участке густой лес, то нам необходимо немного больше земли, чтобы иметь лучшую возможность для слежения за границей. На открытой местности используется техника. Мы всегда учитываем, что находится рядом с границей. Никто не ставит целью купить чей-то дом и потом его разрушить», - сказал он.
Для обустройства первого участка границы длиной 23 километра, от места смычки границ трех стран — Эстонии, Латвии и России до КПП в Лухамаа почти все приграничные участки земли либо уже скуплены, либо будут выкуплены в ближайшее время, отметил Эгерт Беличев.
По словам Беличева, если все пойдет по плану, строительство границы может быть завершено к 2026-2027 году.