Последствия шторма: упавшие деревья повредили забор на восточной границе

По оценке Департамент полиции и погранохраны, ущерб может составить десятки тысяч евро.

«Поваленные деревья вывели из строя сооруженное на тестовом участке границы проволочное заграждение и установленную там технику, многие места из-за рухнувших деревьев стали непроходимыми», - сообщил руководитель бюро интегрированного управления границами Департамента полиции и пограничной охраны Эгерт Беличев, а также добавил, что пограничники, к счастью, не пострадали, но на устранение последствий шторма потребуется много ресурсов.

По мнению Эгерта Беличева, данный инцидент наглядно свидетельствует о необходимости государству купить в свою собственность больше участков земли у границы, поскольку полосы шириной в десять метров оказалось недостаточно.

В прошлом году на некоторых участках границы государство выкупило участки земли от 10 до 30 метров, но осенний шторм показал, что угрозу для забора и инфраструктуры в целом несут и растущие рядом с границей деревья. По состоянию на октябрь, у частных владельцев было выкуплено приграничных участков земли на 567 000 евро.

«Если на каком-то участке густой лес, то нам необходимо немного больше земли, чтобы иметь лучшую возможность для слежения за границей. На открытой местности используется техника. Мы всегда учитываем, что находится рядом с границей. Никто не ставит целью купить чей-то дом и потом его разрушить», - сказал он.

Для обустройства первого участка границы длиной 23 километра, от места смычки границ трех стран — Эстонии, Латвии и России до КПП в Лухамаа почти все приграничные участки земли либо уже скуплены, либо будут выкуплены в ближайшее время, отметил Эгерт Беличев.