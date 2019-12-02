Эстонская бюрократия испортила пожилой даме заслуженный отдых в Испании

Анна оказалась в тупике и обратилась к журналистам. Поначалу возникло предположение, что, возможно, Анна подала документы не совсем корректно или же сотрудники учреждений ее неправильно поняли. Однако действительность оказалась такова, что Пенсионный центр не учитывает международные соглашения в области особого налогообложения и все равно удерживает подоходный налог, вот только не все в Налогово-таможенном департаменте знали об этом.

«Действительно, у специалиста, который отвечал человеку, не было информации, что Пенсионный центр не принимает справки о резидентстве. Особым налогообложением можно воспользоваться, если человек подаст заявление в Налогово-таможенный департамент о налоговом возврате», – пояснила специалист Пенсионного центра Эвелин Лепп-Вяйку. На вопрос о том, почему Пенсионный центр не учитывает особое налогообложение для пенсионеров, проживающих в вышеуказанных странах, Лепп-Вяйку ответила, что Пенсионный центр и Налогово-таможенный департамент так договорились. Но почему?

«В связи с тем, что 99,9 процента получающих выплаты по II пенсионной ступени являются налогообязанными в Эстонии, договорились, что при осуществлении выплат Пенсионный центр не будет применять особое налогообложение, – сказала Лепп-Вяйку. – Если доля людей, получающих выплаты из II ступени, изменится настолько, что станет необходимым автоматический учет особого налогообложения в Пенсионном регистре, то Пенсионный центр готов применить это с использованием необходимого IT-решения». Интересно, что указанный процент — лишь фигуральное выражение, а не официальные данные. «Реальная статистика может быть даже больше», – заявила Лепп-Вяйку. Но какая именно — неизвестно.

Сколько же таких пенсионеров, как Анна, необходимо, чтобы Пенсионный центр перестал автоматически удерживать с их пенсий подоходный налог? «Официальной статистики или прогнозов относительно того, как будет меняться доля налогообязанных в Эстонии среди получающих выплаты из II ступени, по моим сведениям, не составлялось», – ответила специалист Пенсионного центра.

Проще говоря: когда таких, как Анна станет больше, центр упростит для них систему, а пока никто не знает, когда это случится. «Мы сожалеем, что в данном случае к пенсии Анны невозможно напрямую применить особое налогообложение», – подытожила Лепп-Вяйку.

В случае выплаты из I ступени Департамент социального страхования сразу учитывает особое налогообложение и не удерживает подоходный налог. Чтобы так происходило и дальше, Анне необходимо ежегодно предоставлять департаменту справку о месте жительства или резидентстве. Пенсионный центр же и дальше будет удерживать подоходный налог с выплат по II ступени, и Анна, как и другие попавшие в аналогичную ситуацию, должны ежегодно обращаться за возвратом в Налогово-таможенный департамент.

«Так как выяснилось, что Пенсионный центр не учитывает международные налоговые соглашения при удержании подоходного налога с пенсий, чтобы получить возврат переплаченного налога, который удерживать не должны, Анне в следующем году следует подать декларацию о доходах», – прокомментировала пресс-секретарь Налогово-таможенного департамента Кайя-Лийса Табри. На основании декларации Анна сможет получить деньги обратно, предоставив заявление о возврате. «Когда у Пенсионного центра появится система, позволяющая сразу правильно рассчитывать налоги при выплате пенсий резидентам других стран, Анне не придется ждать возврата подоходного налога до следующего года».

Для себя Анна решила, что, как только II пенсионная ступень в Эстонии станет необязательной, она заберет накопления, поскольку хочет наслаждаться жизнью, а не заниматься постоянно бумажной волокитой. По ее словам, в Испании она заново родилась, и там ей совсем не хочется тратить время на такие несущественные вещи, как бюрократия.