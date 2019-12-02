Эстонская бюрократия испортила пожилой даме заслуженный отдых в Испании

Гражданка Эстонии Анна Г. решила встретить пенсию не в холодной Эстонии, а на испанском побережье, в провинции Аликанте: и климат мягче, и витаминов больше. Вот только головной болью для нее стало не незнание испанского языка, а то, что когда-то она присоединилась к II пенсионной ступени.
Анна продала квартиру в Таллинне, когда вышла на пенсию в 2016 году. Той же осенью она перебралась в небольшой город Торревьеха, купив там жилье. «В то время я была уверена, что для получения статуса резидента Испании мне как гражданке ЕС достаточно лишь иметь там жилье. Но все оказалось не так просто. Согласно испанским законам, для получения статуса резидента надо иметь пенсию не ниже 600 евро. Моя же на тот момент была всего 400», – делится Анна. Пришлось устроиться на работу.
Однако даже после этого статус резидента оказалось получить непросто. «Нужно предоставлять кучу бумажек, чтобы получить что-то, надо обойти несколько инстанций, везде очереди или нужно записываться на конкретное время. И процесс затягивается. Бюрократический произвол есть везде», – сетует Анна. Только год спустя она получила вожделенный статус. Казалось, вот-вот можно будет расслабиться и попивать коктейли на берегу Средиземного моря. Оставалось лишь разобраться с налогами, поскольку в течение всего пребывания за границей налоги удерживались и в Эстонии, и в Испании, и удерживались бы дальше.
Между Эстонией и рядом стран, в том числе Испанией, Латвией, Литвой и Германией заключены международные налоговые соглашения об особом налогообложении, позволяющие резидентам этих стран, получающих пенсию в Эстонии, ходатайствовать о том, чтобы с их пенсии не удерживался подоходный налог. В таком случае, по правилам, человек должен раз в год предоставлять Департаменту социального страхования справку о месте жительства или справку о резидентстве, и если документы в порядке, подоходный налог удерживать с пенсии в Эстонии не будут. Анне казалось, что все просто.
Выплаты из I, государственной, пенсионной ступени осуществляет Департамент социального страхования, из II, накопительной, – Пенсионный центр. И каждое учреждение удерживает подоходный налог. Хотя Анна в силу возраста не была обязана присоединяться к II ступени, она когда-то все же сделала это. «Эта вторая ступень – сплошная головная боль. Я не должна была присоединяться к ней в обязательном порядке, но поначалу вторую ступень расписывали очень привлекательно», – объясняет Анна.
В марте 2018 года она сообщила в Департамент социального страхования, что является резидентом Испании. После этого Анна подала в Налогово-таможенный департамент заявление о возврате удержанного подоходного налога, предоставила справку о резидентстве в Испании и получила деньги обратно, однако только часть — переплаченный налог, удержанный Департаментом социального страхования. Чтобы получить подоходный налог, удержанный Пенсионным центром, нужно было подать другое заявление, в тот же Налогово-таможенный департамент.
Специалист из Налогово-таможенного департамента, переписывающийся с Анной, сказал ей, что пенсионерке нет необходимости ежегодно подавать декларацию о доходах, и посоветовал предоставить справку о резидентстве в Пенсионный центр, и тогда «налог удерживать не будут, и она не должна будет ходатайствовать о возврате». Анна так и сделала. Вот только при переписке уже с Пенсионным центром его специалист сказал Анне совершенно другое: «К сожалению, на данный момент Пенсионный центр не может предложить вам какое-либо иное решение, кроме того, что вы ежегодно должны подавать заявление в Налогово-таможенный департамент о возврате налога (удержанного Пенсионным центром — прим. автора.)».
Анна оказалась в тупике и обратилась к журналистам. Поначалу возникло предположение, что, возможно, Анна подала документы не совсем корректно или же сотрудники учреждений ее неправильно поняли. Однако действительность оказалась такова, что Пенсионный центр не учитывает международные соглашения в области особого налогообложения и все равно удерживает подоходный налог, вот только не все в Налогово-таможенном департаменте знали об этом.
«Действительно, у специалиста, который отвечал человеку, не было информации, что Пенсионный центр не принимает справки о резидентстве. Особым налогообложением можно воспользоваться, если человек подаст заявление в Налогово-таможенный департамент о налоговом возврате», – пояснила специалист Пенсионного центра Эвелин Лепп-Вяйку. На вопрос о том, почему Пенсионный центр не учитывает особое налогообложение для пенсионеров, проживающих в вышеуказанных странах, Лепп-Вяйку ответила, что Пенсионный центр и Налогово-таможенный департамент так договорились. Но почему?
«В связи с тем, что 99,9 процента получающих выплаты по II пенсионной ступени являются налогообязанными в Эстонии, договорились, что при осуществлении выплат Пенсионный центр не будет применять особое налогообложение, – сказала Лепп-Вяйку. – Если доля людей, получающих выплаты из II ступени, изменится настолько, что станет необходимым автоматический учет особого налогообложения в Пенсионном регистре, то Пенсионный центр готов применить это с использованием необходимого IT-решения». Интересно, что указанный процент — лишь фигуральное выражение, а не официальные данные. «Реальная статистика может быть даже больше», – заявила Лепп-Вяйку. Но какая именно — неизвестно.
Сколько же таких пенсионеров, как Анна, необходимо, чтобы Пенсионный центр перестал автоматически удерживать с их пенсий подоходный налог? «Официальной статистики или прогнозов относительно того, как будет меняться доля налогообязанных в Эстонии среди получающих выплаты из II ступени, по моим сведениям, не составлялось», – ответила специалист Пенсионного центра.
Проще говоря: когда таких, как Анна станет больше, центр упростит для них систему, а пока никто не знает, когда это случится. «Мы сожалеем, что в данном случае к пенсии Анны невозможно напрямую применить особое налогообложение», – подытожила Лепп-Вяйку.
В случае выплаты из I ступени Департамент социального страхования сразу учитывает особое налогообложение и не удерживает подоходный налог. Чтобы так происходило и дальше, Анне необходимо ежегодно предоставлять департаменту справку о месте жительства или резидентстве. Пенсионный центр же и дальше будет удерживать подоходный налог с выплат по II ступени, и Анна, как и другие попавшие в аналогичную ситуацию, должны ежегодно обращаться за возвратом в Налогово-таможенный департамент.
«Так как выяснилось, что Пенсионный центр не учитывает международные налоговые соглашения при удержании подоходного налога с пенсий, чтобы получить возврат переплаченного налога, который удерживать не должны, Анне в следующем году следует подать декларацию о доходах», – прокомментировала пресс-секретарь Налогово-таможенного департамента Кайя-Лийса Табри. На основании декларации Анна сможет получить деньги обратно, предоставив заявление о возврате. «Когда у Пенсионного центра появится система, позволяющая сразу правильно рассчитывать налоги при выплате пенсий резидентам других стран, Анне не придется ждать возврата подоходного налога до следующего года».
Для себя Анна решила, что, как только II пенсионная ступень в Эстонии станет необязательной, она заберет накопления, поскольку хочет наслаждаться жизнью, а не заниматься постоянно бумажной волокитой. По ее словам, в Испании она заново родилась, и там ей совсем не хочется тратить время на такие несущественные вещи, как бюрократия.
В случае, если эстонский пенсионер является резидентом в других странах Европейской экономической зоны, он может также ходатайствовать о возврате подоходного налога на основании декларации о доходах, но возврат не гарантирован, поскольку все зависит от размера доходов и других факторов. Подробнее можно прочесть на сайте Налогово-таможенного департамента.
Проживающий вне Европейской экономической зоны или в стране, с которой у Эстонии не заключено соответствующее соглашение, пенсионер должен платить подоходный налог в размере 20% от брутто-суммы.