Глава Минобороны ФРГ предупредила о росте влияния Китая и России на Балканах

Влияние России и Китая на Балканах возрастает, заявила министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр в воскресенье, 1 декабря, выступая в приштинской штаб-квартире миссии НАТО KFOR, обеспечивающей безопасность в регионе после окончания войны в Косово в 1999 году, пишет DW.com.
"Мы знаем, что к этому региону с особым интересом присматривается Китай, но также и Россия", - указала она, отметив, что при этом используются такие формы российского влияния, которые похожи на применяемые в странах Балтии. Россия столь же критично воспринимает связи стран Балтии с Западом, как и ориентацию Косово в сторону Евросоюза и НАТО.
Миссия KFOR, по словам немецкого министра, не только вносит вклад в решение регионального конфликта, но и дает возможность Косово как независимой стране решать, каким будет ее политическое будущее. "Это соответствует нашему пониманию и нашим ценностям в отношении политического суверенитета государств", - подчеркнула Крамп-Карренбауэр накануне саммита НАТО в Лондоне, намеченного на 3-4 декабря.
Бундесвер в Косово
Действующая на протяжении 20 лет миссия KFOR является старейшей миссией НАТО. К моменту окончания войны в Косово в ней принимали участие около 6500 военнослужащих бундесвера, к настоящему времени их количество сократилось до 70.
В 2008 году Косово в одностороннем порядке объявило о независимости от Сербии. Правительство в Белграде по-прежнему считает Косово одной из своих провинций. Россия, Китай, а также некоторые страны ЕС тоже не признают независимости Косово.
В июле 2019 года парламент в бывшей мятежной провинции Сербии объявил о самороспуске после отставки премьер-министра Рамуша Харадиная. В результате досрочных выборов победу одержали оппозиционные партии, выступающие за возобновление диалога о нормализации отношений с Сербией.