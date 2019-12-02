Глава Минобороны ФРГ предупредила о росте влияния Китая и России на Балканах

"Мы знаем, что к этому региону с особым интересом присматривается Китай, но также и Россия", - указала она, отметив, что при этом используются такие формы российского влияния, которые похожи на применяемые в странах Балтии. Россия столь же критично воспринимает связи стран Балтии с Западом, как и ориентацию Косово в сторону Евросоюза и НАТО.

Миссия KFOR, по словам немецкого министра, не только вносит вклад в решение регионального конфликта, но и дает возможность Косово как независимой стране решать, каким будет ее политическое будущее. "Это соответствует нашему пониманию и нашим ценностям в отношении политического суверенитета государств", - подчеркнула Крамп-Карренбауэр накануне саммита НАТО в Лондоне, намеченного на 3-4 декабря.

Бундесвер в Косово

Действующая на протяжении 20 лет миссия KFOR является старейшей миссией НАТО. К моменту окончания войны в Косово в ней принимали участие около 6500 военнослужащих бундесвера, к настоящему времени их количество сократилось до 70.

В 2008 году Косово в одностороннем порядке объявило о независимости от Сербии. Правительство в Белграде по-прежнему считает Косово одной из своих провинций. Россия, Китай, а также некоторые страны ЕС тоже не признают независимости Косово.