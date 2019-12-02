Дефицит рабочей силы вынуждает жителей Эстонии работать сверхурочно

Исследование, в котором участвовало более 3500 работников, показало, что на работниках Эстонии по-прежнему лежит очень большая нагрузка, поэтому многие вынуждены работать больше, чем предусмотрено. В ходе последнего исследования CVKeskus.ee выяснилось, что 43% работников регулярно работают сверхурочно, а почти пятая часть (19%) выполняет сверхурочную работу бесплатно.
Из исследования, картографирующего рабочую нагрузку и рабочее время, выяснилось, что в Эстонии 43% работников регулярно работают сверхурочно. Около четверти работников (24%) получают за сверхурочные доплату, однако 19% не получают за сверхурочные никакой компенсации. 28% работников сталкивались со сверхурочной работой, но в редких случаях. Таким образом, 71% работников Эстонии работают больше положенного.
«Растущая рабочая нагрузка тесно связана с дефицитом рабочей силы», – считает менеджер по маркетингу крупнейшего в Эстонии портала поиска работы CVKeskus.ee Хенри Аувяэрт. - Поскольку во многих сферах найти работников сложно, то работу просто распределяют между имеющимися работниками. Ярким примером тому являются сектора ИТ и строительства, где уже в течение многих лет сложно найти людей, и более половины работников этих сфер работают сверхурочно. Из результатов исследования следует, что повышенная нагрузка не всегда означает более высокую зарплату», – добавил Хенри Аувяэрт.
Опасность переработки выше среди молодежи
CVKeskus.ee проводит исследование сверхурочной работы уже четыре года. По сравнению с 2018 годом (сверхурочную работу тогда выполняли 45% работников), хотя ситуация и улучшилась на пару процентных пунктов, этот показатель по-прежнему очень высокий.
Исследование опровергает и то утверждение, что выполнение сверхурочных – это скорее привычка старших поколений. Результаты показывают, что чем моложе работник, тем выше вероятность, что он согласится на сверхурочную работу. Среди работников моложе 39 лет сверхурочные выполняли 46%, среди людей более старшего возраста этот показатель составил 39%. Более того, среди 25-летних со сверхурочной работой сталкивалась почти половина отвечавших (49%).
«В последнее время вновь на повестку дня всплыла идея шестичасового рабочего дня. Однако, исходя из сверхурочных, в реальности шестичасовой рабочий день означал бы семичасовой рабочий день почти для половины работников, и, по всей вероятности, выполнение сверхурочной работы увеличилось бы еще больше», – считает Хенри Аувяэрт.
Больше всего сверхурочных выполняется в Тарту и Ида-Вирумаа
Если среди работников с высшим образованием сверхурочно работали 42%, а со средним образованием – 50%, то между сферами разница не такая большая. Больше всего сверхурочной работы было у строителей и работников сферы недвижимости, а также у работников сфер инфотехнологии, транспорта и логистики, обслуживания клиентов, промышленности и производства.
«Удивительно, что за один год значительно сократилось число руководителей, работавших сверхурочно. Если в прошлом году на работе задерживались более 56 % руководителей, то в этот раз этот показатель снизился до 43%», – добавил Хенри Аувяэрт.
По регионам больше и дольше всего работают жители Тарту и Ида-Вирумаа, где сверхурочную работу выполняют 46% работников. Самое лучшее положение в Вильянди, где сверхурочно работают всего 37% работников.
Топ-5 сфер, где люди больше всего работают сверхурочно
1) Строительство и недвижимость (51% работает сверхурочно)
2) Инфотехнология (51%)
3) Транспорт и логистика (50%)
4) Обслуживание клиентов (47%)
5) Промышленность и производство (46%)
Больше всего сверхурочных в Тарту и Ида-Вирумаа
1) Ида-Вирумаа (46% работают сверхурочно)
2) Тарту (46%)
3) Таллинн (43%)
4) Пярну (40%)
5) Вильянди (37%)