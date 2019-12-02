Дефицит рабочей силы вынуждает жителей Эстонии работать сверхурочно

Из исследования, картографирующего рабочую нагрузку и рабочее время, выяснилось, что в Эстонии 43% работников регулярно работают сверхурочно. Около четверти работников (24%) получают за сверхурочные доплату, однако 19% не получают за сверхурочные никакой компенсации. 28% работников сталкивались со сверхурочной работой, но в редких случаях. Таким образом, 71% работников Эстонии работают больше положенного.

«Растущая рабочая нагрузка тесно связана с дефицитом рабочей силы», – считает менеджер по маркетингу крупнейшего в Эстонии портала поиска работы CVKeskus.ee Хенри Аувяэрт. - Поскольку во многих сферах найти работников сложно, то работу просто распределяют между имеющимися работниками. Ярким примером тому являются сектора ИТ и строительства, где уже в течение многих лет сложно найти людей, и более половины работников этих сфер работают сверхурочно. Из результатов исследования следует, что повышенная нагрузка не всегда означает более высокую зарплату», – добавил Хенри Аувяэрт.

Опасность переработки выше среди молодежи

CVKeskus.ee проводит исследование сверхурочной работы уже четыре года. По сравнению с 2018 годом (сверхурочную работу тогда выполняли 45% работников), хотя ситуация и улучшилась на пару процентных пунктов, этот показатель по-прежнему очень высокий.

Исследование опровергает и то утверждение, что выполнение сверхурочных – это скорее привычка старших поколений. Результаты показывают, что чем моложе работник, тем выше вероятность, что он согласится на сверхурочную работу. Среди работников моложе 39 лет сверхурочные выполняли 46%, среди людей более старшего возраста этот показатель составил 39%. Более того, среди 25-летних со сверхурочной работой сталкивалась почти половина отвечавших (49%).

«В последнее время вновь на повестку дня всплыла идея шестичасового рабочего дня. Однако, исходя из сверхурочных, в реальности шестичасовой рабочий день означал бы семичасовой рабочий день почти для половины работников, и, по всей вероятности, выполнение сверхурочной работы увеличилось бы еще больше», – считает Хенри Аувяэрт.

Больше всего сверхурочных выполняется в Тарту и Ида-Вирумаа

Если среди работников с высшим образованием сверхурочно работали 42%, а со средним образованием – 50%, то между сферами разница не такая большая. Больше всего сверхурочной работы было у строителей и работников сферы недвижимости, а также у работников сфер инфотехнологии, транспорта и логистики, обслуживания клиентов, промышленности и производства.

«Удивительно, что за один год значительно сократилось число руководителей, работавших сверхурочно. Если в прошлом году на работе задерживались более 56 % руководителей, то в этот раз этот показатель снизился до 43%», – добавил Хенри Аувяэрт.

По регионам больше и дольше всего работают жители Тарту и Ида-Вирумаа, где сверхурочную работу выполняют 46% работников. Самое лучшее положение в Вильянди, где сверхурочно работают всего 37% работников.

Топ-5 сфер, где люди больше всего работают сверхурочно

1) Строительство и недвижимость (51% работает сверхурочно)

2) Инфотехнология (51%)

3) Транспорт и логистика (50%)

4) Обслуживание клиентов (47%)

5) Промышленность и производство (46%)

Больше всего сверхурочных в Тарту и Ида-Вирумаа

1) Ида-Вирумаа (46% работают сверхурочно)

2) Тарту (46%)

3) Таллинн (43%)

4) Пярну (40%)