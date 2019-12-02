Кармо Тюйр: военно-патриотическая Россия

В общественном сознании России происходит свойственная войне и насилию нормализация. Если смотреть на какое-то явление с достаточного расстояния, но начнешь видеть рисунки и их изменения. Изменение в матрице, если хотите. Не в декларируемых с высоких трибун словах, а в микроизменения, происходящих в реальной жизни.

Если отслеживать повседневную информацию в течение пару десятков лет, можно заметить, что в последнее десятилетие все больше в глаза начали бросаться такого сорта словосочетания, которых в эстонском языке, в принципе нет, и которые оказывают странное влияние. Военно-патриотическое воспитание, военно-православные детские лагеря, военно-прикладные спортивные состязания, военно-исторические школьные курсы и так далее. Тут важно подчеркнуть, что эти слова и действия не столько спущены сверху вниз, но возникают во многом именно на так называемом уровне широких масс.

Это можно было бы трактовать через какую-то особую милитаризованную общественную и духовную ментальность россиян, но я попробую объяснить это явление по-другому. В повседневной жизни русские не мыслят как-то иначе, чем мы. Да, конечно, есть определенные различия в восприятих - русская душа привыкла думать о себе в больших, имперских масштабах, но сейчас это второстепенно.

Представьте себя жителем средней российской провинции, который пытается выжить с семьей, не нарушая законы и не противореча своей совести. Естественно, каждый будет пытаться осмотреться, чтобы понять, где и какие ресурсы имеются. Ну, это как пещерный человек принюхивается к воздуху, чтобы понять, где пахнет добычей и с какой стороны к ней лучше всего подобраться. В процессе такого принюхивания довольно просто можно понять, что проще всего получить поддержку для своей деятельности, когда в ней есть как минимум один, а лучше всего два компонента. Во-первых, военно-патриотический, а, во-вторых, православный.

Например, занимаешься ты работой с молодежью и как руководитель ищешь поддержки для своего детского лагеря. Или хочешь найти финансирование для какого-то образовательного или литературного проекта в НКО, в котором работаешь. Если присмотреться, какие проекты получают денежные вливания из разных бюджетов, в том числе финансирование от президента, очень быстро станет понятно, откуда дует ветер.

Таким правилам подчиняются не только те, кто работает на уровне деревенских обществ, но и всевозможные организации, работающие в подчинении министерств и на официальном уровне. Поэтому сверху вниз все больше спускается таких инициатив, в которых виден сильный советско-патриотический дух. Так, например, есть ставшее практически обязательным выполнение воссозданных норм ГТО, если ты хочешь занимать определенное место в резерве кадров.

В воссоздании системы обозначения советских времен нет ничего особо странного. В сложные времена идеализация прошлого является неизбежно возникающим феноменом. В российском обществе усиление перекраивания мира ощущают не так, как в других странах, поскольку местный телеэфир преподносит это агрессивно и беспощадно. Важно понимать, что это не особый случай какой-то «загадочной русской души». Принюхивание и улавливание сигналов – это искусство выживания, к которому привыкли с начала времен – я не просто так упомянул пещерного человека. Просто в каждом обществе и стране это проявляется в разной форме, в России, в числе прочего, в виде устранения оппозиционеров и других нарушителей душевного покоя.