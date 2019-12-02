Клиенты SEB теперь могут расплачиваться без банковской карты

«Частные и бизнес-клиенты SEB, имеющие банковские карточки Mastercard, смогут пользоваться удобной функцией оплаты при помощи телефона. Для использования банковской карточки в смартфоне эта функция должна быть активирована в мобильном приложении SEB. Обновление можно применять ко всем карточкам Mastercard, в том числе и тем, у которых отсутствует функция бесконтактных платежей», — рассказал Айнар Леппянен.

Условием для активации карточек в мобильном телефоне является возможность телефона поддерживать ближнюю бесконтактную связь (NFC). Для осуществления платежа телефон нужно поднести к платежному терминалу и следовать указаниям на экране. «Пользоваться бесконтактными мобильными платежами можно будет у любого продавца, терминал которого позволяет совершать бесконтактные платежи. Функцией бесконтактного мобильного платежа нельзя пользоваться в банкоматах. Клиенты, уже пользовавшиеся мобильной банковской карточкой, находят в этом три преимущества: мобильный телефон всегда поблизости, и небольшие покупки можно совершать даже тогда, когда банковская карточка осталась дома, потому что всегда есть альтернатива ей. Удобство услуги всегда подчеркивается в отзывах клиентов», — добавил Леппянен.

«Так как доля платежей, осуществляемых через цифровые и мобильные каналы, растет очень быстро, то соответственно растет и спрос на безопасные и удобные способы оплаты. Поэтому нам очень приятно совместно с SEB Eesti представить новую мобильную версию кошелька, чтобы у наших клиентов был доступ к безопасным операциям во всех платежных каналах», — рассказал руководитель по совместной работе цифровых разработок и финтеха в Mastercard Nordics and Baltics Матс Таральдсон.