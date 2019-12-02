Пн, 2.12.2019
Мы постарались отойти от той концепции, которая предполагает, что нужно сделать жизнь водителей наиболее неудобной. Михаил Кылварт

Клиенты SEB теперь могут расплачиваться без банковской карты

Платежный терминал для оплаты банковской карточкой. Фото иллюстративное

ФОТО: Toomas Huik

Клиенты SEB, пользующиеся смартфонами на ОС Android, теперь могут расплачиваться при помощи телефона. Со смартфона можно будет оплатить покупки до 150 евро как в Эстонии, так и за границей.

«Частные и бизнес-клиенты SEB, имеющие банковские карточки Mastercard, смогут пользоваться удобной функцией оплаты при помощи телефона. Для использования банковской карточки в смартфоне эта функция должна быть активирована в мобильном приложении SEB. Обновление можно применять ко всем карточкам Mastercard, в том числе и тем, у которых отсутствует функция бесконтактных платежей», — рассказал Айнар Леппянен.

Условием для активации карточек в мобильном телефоне является возможность телефона поддерживать ближнюю бесконтактную связь (NFC). Для осуществления платежа телефон нужно поднести к платежному терминалу и следовать указаниям на экране. «Пользоваться бесконтактными мобильными платежами можно будет у любого продавца, терминал которого позволяет совершать бесконтактные платежи. Функцией бесконтактного мобильного платежа нельзя пользоваться в банкоматах. Клиенты, уже пользовавшиеся мобильной банковской карточкой, находят в этом три преимущества: мобильный телефон всегда поблизости, и небольшие покупки можно совершать даже тогда, когда банковская карточка осталась дома, потому что всегда есть альтернатива ей. Удобство услуги всегда подчеркивается в отзывах клиентов», — добавил Леппянен.

«Так как доля платежей, осуществляемых через цифровые и мобильные каналы, растет очень быстро, то соответственно растет и спрос на безопасные и удобные способы оплаты. Поэтому нам очень приятно совместно с SEB Eesti представить новую мобильную версию кошелька, чтобы у наших клиентов был доступ к безопасным операциям во всех платежных каналах», — рассказал руководитель по совместной работе цифровых разработок и финтеха в Mastercard Nordics and Baltics Матс Таральдсон.

При покупке до 25 евро сделку не требуется подтверждать мобильным PIN-кодом. Тем не менее, для обеспечения максимальной безопасности приложение периодически просит пользователя подтвердить свою личность. При сделке от 25 до 150 евро ее всегда необходимо подтвердить при помощи PIN-кода или биометрической аутентификации. Возможность совершения бесконтактных мобильных платежей на сумму свыше 150 евро отсутствует. Для таких операций следует пользоваться обычной пластиковой карточкой.

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