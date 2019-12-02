Volkswagen за 300 евро или BMW за 13 000 евро: полиция продает конфискованные машины

Департамент полиции и погранохраны распродает сейчас такие автомобили, например, на сайте osta.ee.

Самая низкая цена на автомобили в пределах 300 евро, а цена на самые дорогие экземпляры достигает 13 000 евро. Продают как более новые машины марок BMW, Toyota и Volvo, так старенькие Audi. Новых владельцев также ищут микроавтобус и мотороллер.