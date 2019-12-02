Пн, 2.12.2019
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  • Volkswagen за 300 евро или BMW за 13 000 евро: полиция продает конфискованные машины

Volkswagen за 300 евро или BMW за 13 000 евро: полиция продает конфискованные машины

Логотип BMW.

ФОТО: Sander Ilvest

Не секрет, что автомобили злостных дорожных нарушителей рано или поздно конфискуют и продают, пишет Järva Teataja.

Департамент полиции и погранохраны распродает сейчас такие автомобили, например, на сайте osta.ee.

Самая низкая цена на автомобили в пределах 300 евро, а цена на самые дорогие экземпляры достигает 13 000 евро. Продают как более новые машины марок BMW, Toyota и Volvo, так старенькие Audi. Новых владельцев также ищут микроавтобус и мотороллер.

Выставленные на продажу машины можно посмотреть здесь.

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