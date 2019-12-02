Программа э-резидентства принесла экономике Эстонии десятки миллионов евро

«Эти средства направляются нашему государству на повышение уровня жизни жителей страны. Только в прошлом году с помощью поступивших средств удалось, например, покрыть расходы на выполнение операций на сердце 3161 жителю Эстонии», - рассказал в переданном BNS пресс-релизе Ваттер.

Он подчеркнул, что речь идет о государственной программе, поддерживающей не только экономику, но и мягкую силу (форма политической власти, предполагающая способность добиваться желаемых результатов на основе добровольного участия, симпатии и привлекательности, без принуждения), а также безопасность.

Программе э-резидентства 1 декабря исполнилось пять лет. «За это время сделано очень много, в том числе, реализовано немало уникальных проектов. Пусть же достанет нам и смелости считать, что и в общественном секторе можно делать стартапы, развивать их и добиваться того, что они станут приносить доход», - сказала президент Керсти Кальюлайд.

С момента включения в дело программы электронного резидентства и на сегодняшний день более 62 000 э-резидентов создали в Эстонии более 10 100 предприятий, на которых работают почти 1700 человек.

Программа э-резидентства была создана в конце 2014 года с целью предоставить зарубежным гражданам безопасный доступ к эстонским государственным электронным услугам. Владелец цифровой ИД-карты э-резидента может ставить цифровую подпись, входить на порталы и в инфосистемы, которые признают эстонскую ИД-карту.