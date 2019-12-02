Максим Суханов: власть – радиоактивная территория

В Таллинн Максим Суханов приехал с новым фильмом, в котором сыграл главную роль: «Сквозь черное стекло» Константина Лопушанского – бьющая по нервам, очень достоевская кинопритча о слепой девушке из интерната, которой некий олигарх предлагает вернуть зрение, но с одним условием: девушка пойдет за него замуж. Суханов играет как раз олигарха Острового, человека страшного, алчного, гордящегося «зверем внутри». Это уже второе совместный фильм Лопушанского и Суханова. Первый, «Роль», показывали на «Темных ночах» шесть лет назад – и тогда Суханов получил приз фестиваля за лучшее исполнение мужской роли: он блестяще сыграл эмигрировавшего из России после Октябрьской революции актера, который решает вернуться на родину, полностью перевоплотиться в сгинувшего в Сибири красноармейского командира и раствориться в этом образе без остатка.

«Я не хотел бы говорить о "загадке истории"»

– В фильме «Сквозь черное стекло» вы играете олигарха, который не без основания считает себя царем и думает править страной. Вы отталкивались от реальных наблюдений или от своих представлений об олигархах?

– Ты так или иначе всегда отталкиваешься от предполагаемых обстоятельств, в которых живешь. Поток информации, который идет с разных территорий жизни, в тебе остается. Константин Сергеевич сказал мне об этой роли и дал ознакомиться с материалом за год до начала съемок, у меня если и были сомнения, то чисто рабочего характера, связанные с какими-то нюансами, а в принципе я сразу согласился работать, – и весь этот год, пока мы вели разные разговоры, я, естественно, фокус внимания сосредоточивал на такого рода людях, их проявлениях, их жизненной позиции.

– Может быть, я наивный человек, но мне кажется, что звероподобные бандиты вроде Острового сегодня до такой власти уже не доходят...

– Большинство – да, но есть исключения. Это и случайность судьбы, и еще животные инстинкты этих людей – они чуют, как им выжить и продолжить существование. Нам интересно подчеркнуть разные проявления Острового в самых горячих точках драматургии роли. Конечно, тема могла предполагать и другого персонажа – гораздо более умного и изощренного в цинизме и во зле. Но тот персонаж, который у меня получался, как ни странно, более склонен к рефлексиям, связанным с опасностями, с тем, что его, как он говорит, могут грохнуть. У изощренного и умного персонажа рефлексии было бы, как ни парадоксально, меньше. Холод ужаса у Острового куда сильнее.

– Для вас точка отсчета драматического спектакля или фильма – режиссер. С Константином Лопушанским вы делаете уже второе кино. Чем он вас как режиссер берет?