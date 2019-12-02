Фото: люди собрались на Тоомпеа в поддержку предприятия M.V. Wool

Сегодня десятки участников группы «Usume M.V.Wooli» в Facebook собрались на Тоомпеа в поддержку рыбного предприятия семьи Ветевоол, завод которых в начале прошлой недели закрыли со дня, пишет Postimees.
В группе опубликовано множество постов с пожеланиями сил и терпения Мати Ветевоолу и его семье. Во многих комментариях сквозит уверенность в том, что департамент как надзорный орган государства запугивает семейный бизнес. Выражается надежда, что новый министр и канцлер «положат конец этому произволу».
Сейчас в группе 4099 участников. Организатор демонстрации - работница M.V. Wool Катрина Алликмаа, которая сказала, что на импровизированную сцену в виде прицепа сложили рабочую одежду, чтобы выразить поддержку работникам, которые из-за закрытия завода остались без работы.
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