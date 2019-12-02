Фото: люди собрались на Тоомпеа в поддержку предприятия M.V. Wool

В группе опубликовано множество постов с пожеланиями сил и терпения Мати Ветевоолу и его семье. Во многих комментариях сквозит уверенность в том, что департамент как надзорный орган государства запугивает семейный бизнес. Выражается надежда, что новый министр и канцлер «положат конец этому произволу».