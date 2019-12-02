Зеленский против установленного в Минских соглашениях порядка: сначала выборы в Донбассе, потом - контроль Киева над границей с РФ

"Выборы проходят по украинскому законодательству. И украинский закон исключает присутствие людей с оружием. Все украинские партии должны иметь доступ, наблюдатели, журналисты, ОБСЕ, Центральная избирательная комиссия Украины. Если есть вооруженные группировки, ни одна партия не пойдет участвовать в выборах там", - сказал он в интервью Der Spiegel, Le Monde, Time и Gazera Wyborcza.

Говоря о вопросе контроля над границей с Российской Федерацией, Зеленский указал, что "это будет самый сложный вопрос из всех, если мы когда-нибудь придём к его обсуждению".

"Я говорю им честно: я не согласен с тем, как этот вопрос был решен в Минске. Согласно Минским соглашениям, сначала пройдут выборы, затем контроль над границей", - сказал президент Украины. Зеленский отметил, что такова позиция украинцев по данному вопросу, но это не записано в Минских соглашениях.

"К сожалению, у нас там есть противоречие. И, конечно, мы должны решить эту проблему", - подчеркнул он.

Как сообщалось, "Комплекс мер по выполнению Минских соглашений", согласованный лидерами "нормандской четвёрки", был подписан в Минске 12 февраля 2015 года представителями России, Украины и ОБСЕ, а также Александром Захарченко и Игорем Плотницким без указания их должностей и статуса. Документом предусматривалось:

1. Незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины и его строгое выполнение, начиная с 00 ч. 00 мин. (киевское время) 15 февраля 2015 года.

2. Отвод всех тяжелых вооружений обеими сторонами на равные расстояния в целях создания зоны безопасности шириной минимум 50 км друг от друга для артиллерийских систем калибром 100 мм и более, зоны безопасности шириной 70 км для РСЗО и шириной 140 км для РСЗО "Торнадо-С", "Ураган", "Смерч" и тактических ракетных систем "Точка" ("Точка У"):

- для украинских войск: от фактической линии соприкосновения;

- для вооруженных формирований отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины: от линии соприкосновения согласно Минскому меморандуму от 19 сентября 2014 г.

Отвод вышеперечисленных тяжелых вооружений должен начаться не позднее второго дня после прекращения огня и завершиться в течение 14 дней.

Этому процессу будет содействовать ОБСЕ при поддержке Трехсторонней Контактной группы.

3. Обеспечить эффективный мониторинг и верификацию режима прекращения огня и отвода тяжелого вооружения со стороны ОБСЕ с первого дня отвода с применением всех необходимых технических средств, включая спутники, БПЛА, радиолокационные системы и пр.

4. В первый день после отвода начать диалог о модальностях проведения местных выборов в соответствии с украинским законодательством и Законом Украины "О временном порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", а также о будущем режиме этих районов на основании указанного закона.