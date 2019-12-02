Самолет ФОТО: matej kastelic/PantherMedia

Литовский туроператор Novaturas перенимает деятельность туристического агентства Aurinko в Эстонии, принадлежащую Finnair.

Novaturas будет выполнять обязательства компании перед туристами, турагентствами и авиакомпаниями в январе-апреле следующего года, было заявлено через информационную систему Вильнюсской фондовой биржи Nasdaq.

Соглашение подписано между компанией группы Novaturas в Эстонии Novatours и Aurinko.

Фирма Aurinko сообщила об уходе с эстонского рынка ранее в этом году.