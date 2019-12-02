Обошлось без давки: в Таллинне открылся второй ресторан KFC

Для большего удобства посетителей у KFC, который входит в число заведений фуд-корта торгового центра Kristiine Road, есть отдельная парковка и вход.

По словам директора сети KFC в странах Балтии Мариуса Стонкуса, они очень рады, что скоро смогут предлагать свои блюда жителям и гостям столицы круглосуточно.

Руководитель торговых центров Rocca al Mare и Kristiine Линда Эйхлер сказала, что точки питания под общим брендом Kristiine Road специализируются на быстрой, современной и доступной уличной еде. «Мы очень рады, что в ближайшем будущем сможем с помощью фуд-корта Kristiine Road предлагать посетителям торгового центра возможность поесть круглосуточно и это в заведении такой известной и популярной торговой марки», - добавила она.