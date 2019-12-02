Обошлось без давки: в Таллинне открылся второй ресторан KFC
Сегодня, 2 декабря, сеть ресторанов быстрого питания Kentucky Fried Chicken (KFC) открыла свое второе заведение в Эстонии: в таллиннском торговом центре Kristiine. С 1 февраля ресторан будет открыт для посетителей круглосуточно.
Для большего удобства посетителей у KFC, который входит в число заведений фуд-корта торгового центра Kristiine Road, есть отдельная парковка и вход.
По словам директора сети KFC в странах Балтии Мариуса Стонкуса, они очень рады, что скоро смогут предлагать свои блюда жителям и гостям столицы круглосуточно.
Руководитель торговых центров Rocca al Mare и Kristiine Линда Эйхлер сказала, что точки питания под общим брендом Kristiine Road специализируются на быстрой, современной и доступной уличной еде. «Мы очень рады, что в ближайшем будущем сможем с помощью фуд-корта Kristiine Road предлагать посетителям торгового центра возможность поесть круглосуточно и это в заведении такой известной и популярной торговой марки», - добавила она.
Фуд-корт Kristiine Road открылся в октябре этого года. В уже имеющимся в торговом центре заведениям общественного питания прибавились семь мест, среди которых и KFC. Современный фуд-корт расположился у входа со стороны улицы Эндла. Под кафе, закусочные и рестораны отвели более тысячи квадратных метров.