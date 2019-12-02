В программе строительства четырехполосных шоссе Ида-Вирумаа в конце очереди

Если в направлении Пярну и Тарту строительство четырехполосных шоссе планируется начать уже в 2020 году и активная часть работ придется на 2024-2026 годы, то примерно 30-километровый отрезок пути между Силламяэ и Нарвой в планах построить в период с 2028-го по 2030 год. Части пути между Хальяла и Силламяэ протяженностью более 100 километров, большая часть которого приходится на Ида-Вирумаа, до 2031 года даже в планах нет.

Министр экономики Таави Аас в четверг утром разъяснял в телепередаче, что невозможно все сделать разом и что Ида-Вирумаа следует просто подождать. А его предшественница на этом посту Кадри Симсон, наоборот, весной 2018 года заверяла, что четырехполосный отрезок пути между Йыхви и Нарвой будет готов уже в 2025 году.

На вопрос "СП", почему в программе строительства четырехполосных шоссе Ида-Вирумаа находится в конце списка, главный специалист по общественным связям Министерства экономики и коммуникаций Таави Аудо пояснил, что приоритетность строительства определятся на основании интенсивности движения, финансовых возможностей, земных ресурсов и наличия специалистов, а также сроков системы TEN-T (общеевропейская дорожная сеть). "Согласно системе TEN-T, шоссе Таллинн-Тарту и Таллинн-Пярну должны быть построены раньше, чем шоссе Таллинн-Нарва. Строительство шоссе Таллинн-Нарва в полном объеме планируется к 2035 году", - сказал он и добавил, что программа строительства 2020-2030 годов еще неокончательная, поскольку в декабре она должна получить одобрение правительства республики.

"Учитывать нужно и то, что в декабре Министерство финансов представит правительству предложение о внедрении модели финансирования (PPP), что в нынешней версии программы дорожного хозяйства еще не учтено. Это означает, что по-прежнему возможно начало строительства дорожного отрезка в первой половине следующего десятилетия", - дополнил Аудо.