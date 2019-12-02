Студенты протестуют против иноязычного образования

Содержащиеся в эстоноязычных университетских учебных программах предметы на английском языке дают вузам международный статус, но оказываются провальными у студентов, которые, обучаясь только на эстонском языке, могли бы быть успешнее.

В вузах Эстонии теперь уже неизбежно придется изучать какой-то предмет на английском языке. Но, по крайней мере, поступающие в Таллиннский университет сталкиваются с игрой в лотерею, при которой они не знают, какие именно предметы будет преподавать им на английском. Если им оказывается предмет, который требует изучения особенно сложной профессиональной литературы на иностранном языке, получение ученой степени может зависеть только от того, насколько хорошо студен этот иностранный язык знает. Не все студенты считают это справедливым, и попытаются найти поддержку в Министерстве образования.

Поступивший в прошлом году в Таллиннский университет Стен, который попросил не называть его фамилию в СМИ, не предполагал, как много предметов ему придется изучать на английском языке полностью или при помощи материалов на английском. Кроме того, молодой человек удивлен, что никто будущих студентов об этом не информирует.

«Мы не может ставить всех студентов на одну ступень и предполагать, что все могут в равной степени получить знания на английском языке», - признал Стен.

Из-за этой проблемы студенты несколько раз обращались и в Министерство образования и науки. Для них является странным то обстоятельство, что в учебной программе Таллиннского университета есть предметы, которые отмечены как эстоноязычные, но приходящий на лекцию ничего не подозревающий студент вынужден слушать ее на английском языке.

Студентка Таллиннского университета Ханна считает, что трудным оказывается тот момент, когда нужно читать сложные англоязычные научные тексты, которые позже будут необходимы для сдачи экзамена и которыми во время лекций пользуются эстонские преподаватели. «Я считаю, что из-за разницы языков многое остается непонятым».

Закон о языке предусматривает, что образование считается полученным на эстонском языке, если как минимум 60 процентов учебной работы проходило на эстонском языке. Исходя из этого, университеты имеют право чуть меньше половины своей программы преподавать на иностранном языке.

По словам министра образования и науки Майлис Репс, с вузами ведутся переговоры, чтобы получение высшего образования не превратилось в англоязычное. Например, по словам Репс, обучение на английском создает проблемы для взрослых учеников, которые английский язык в школе не изучали. Второй вопрос, по мнению министра, заключается в том, должен ли читать лекции эстоноязычной аудитории зарубежный преподаватель.