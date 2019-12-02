Лидеры мирового биатлона высказались против тотального отстранения россиян

Напомним, что комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации запретить всем атлетам из России принимать участие в международных соревнованиях в течение четырех лет, а стране на тот же срок могут запретить проведение турниров. Окончательное решение по этому вопросу примут 9 декабря, пишет NEWSru.

«Моя главная мысль - у чистых спортсменов при любом раскладе должна быть возможность соревноваться. Нельзя отстранять кого-либо от Олимпиады и чемпионатов мира просто на основании паспорта, лишь за то, что их страна совершала ошибки», - заявил Фуркад.

«Да, мы должны уважать систему, но и страны ущемлять нельзя. Эти игры просто не укладываются в моей голове», - отметил Тарьей Бе.

«Думаю, если мы потеряем целую команду, будет не очень хорошо. Тем более команду сильную, которой, по сути, придется начинать с нуля», - сказала Доротея Вирер.

«Я расстроюсь. Честно, я думаю, это перебор. Само собой, люди, причастные к допинговым делам должны быть изолированы. Но при чем здесь молодые атлеты? Считаю, WADA должно быть стыдно, такое решение много чести агентству не сделает», - считает тренер мужской сборной Норвегии по биатлону Зигфрид Мазе.

Тем временем ярый противник выступления россиян на международных турнирах - шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон - считает справедливым, если WADA последует рекомендациям и отстранит Россию, но все же допустит некоторых спортсменов к выступлениям нейтральном статусе.