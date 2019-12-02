Лидеры мирового биатлона высказались против тотального отстранения россиян

Лидеры мирового биатлона последних лет - француз Мартен Фуркад, норвежец Тарьей Бе и итальянка Доротея Вирер - выступили против возможного тотального отстранения российских спортсменов от международных стартов. Звездам дали возможность высказаться в программе «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» в эфире телеканала «Матч ТВ».
Напомним, что комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации запретить всем атлетам из России принимать участие в международных соревнованиях в течение четырех лет, а стране на тот же срок могут запретить проведение турниров. Окончательное решение по этому вопросу примут 9 декабря, пишет NEWSru.
«Моя главная мысль - у чистых спортсменов при любом раскладе должна быть возможность соревноваться. Нельзя отстранять кого-либо от Олимпиады и чемпионатов мира просто на основании паспорта, лишь за то, что их страна совершала ошибки», - заявил Фуркад.
«Да, мы должны уважать систему, но и страны ущемлять нельзя. Эти игры просто не укладываются в моей голове», - отметил Тарьей Бе.
«Думаю, если мы потеряем целую команду, будет не очень хорошо. Тем более команду сильную, которой, по сути, придется начинать с нуля», - сказала Доротея Вирер.
«Я расстроюсь. Честно, я думаю, это перебор. Само собой, люди, причастные к допинговым делам должны быть изолированы. Но при чем здесь молодые атлеты? Считаю, WADA должно быть стыдно, такое решение много чести агентству не сделает», - считает тренер мужской сборной Норвегии по биатлону Зигфрид Мазе.
Тем временем ярый противник выступления россиян на международных турнирах - шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон - считает справедливым, если WADA последует рекомендациям и отстранит Россию, но все же допустит некоторых спортсменов к выступлениям нейтральном статусе.
«Россия - очень важная биатлонная страна, так что, вне всяких сомнений, мы хотим видеть ее частью биатлонной семьи. Однако я уже говорил: ключевое на данный момент, чтобы Россия провела необходимую домашнюю работу», - резюмировал президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин.