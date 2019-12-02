Кровавые разборки в квартире: женщина схватилась за нож в целях самообороны

В субботу после полудня в полицию поступило сообщение, что в Вильянди в квартире на улице Леола 32-летний мужчина в ходе совместного распития алкоголя ударил 40-летнюю спутницу жизни. Для самозащиты она схватила кухонный нож и ударила им обидчика, сообщает Sakala.