Пн, 2.12.2019
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  • Кровавые разборки в квартире: женщина схватилась за нож в целях самообороны

Кровавые разборки в квартире: женщина схватилась за нож в целях самообороны

Нож. Иллюстративное фото.

ФОТО: Martin Ilustrumm

В Вильянди семейная ссора закончилась насилием и поножовщиной. Сначала муж ударил жену, а она в целях самообороны схватила нож и ударила его.

В субботу после полудня в полицию поступило сообщение, что в Вильянди в квартире на улице Леола 32-летний мужчина в ходе совместного распития алкоголя ударил 40-летнюю спутницу жизни. Для самозащиты она схватила кухонный нож и ударила им обидчика, сообщает Sakala.

Медики доставили раненого в травмпункт для оказания первой помощи, после чего он был отправлен трезветь в камеру. Пострадавшей даме первую помощь оказали на месте.

Для расследования этого инцидента начато уголовное производство.

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