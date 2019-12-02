В бывших ресторанах проходят богослужения и шьют одежду

На первом этаже жилого дома на улице Тууслари, 10 в центре Ярвеской части города лет сорок работал ресторан "Трилобит". Это название заведения объяснялось просто. Кохтла-Ярве - центр сланцеперерабатывающей промышленности в Эстонии, а символом горючих сланцев являются морские членистоногие, трилобиты. Их окаменелости можно найти в сланце. Неслучайно на одну из стен заведения в свое время поместили большое панно с изображением трилобита.

Изготовленное много десятилетий назад специально для ресторана "Трилобит" мозаичное панно прекрасно сохранилось, но сегодня им никто не интересуется. ФОТО: Архив Владлена Лившица

Когда началась распродажа всего и вся, город продал и это заведение. Его новая хозяйка Тийу Кальюранд еще несколько лет держала "Трилобит", хотя в наступивших временах это было трудно. Народу приходило мало, требования возрастали.

Например, к 1 января 2003 года все предприятия общественного питания и магазины продовольственных товаров должны были иметь, согласно Закону о пищевой продукции, аттестационное свидетельство. К концу 2002 года аттестацию в Кохтла-Ярве прошло менее трети таких предприятий, а в целом по уезду - и того меньше.

"А толку из всего этого..."

- говорила в ноябре 2002 года "Северному побережью" хозяйка "Трилобита" Тийу Кальюранд, которой пришлось затратить, готовясь к аттестации, только на установку новой системы вентиляции порядка 150 тысяч крон. "Столько нужно вложить денег, а уверенности, что это окупится, нет. За день приходит 15 посетителей. Раньше только туристов по шесть-семь групп ежедневно кормили, а теперь некому ходить в ресторан. У людей нет денег. Не будет людей - и кому все это нужно? Только одно содержание ресторана обходится очень дорого. Ежемесячно надо заплатить за электроэнергию больше двух тысяч, за отопление зимой - около четырех тысяч, за воду - около двух тысяч, да еще и квартирному товариществу в доме за аренду помещений".

В конце концов в 2014 году Тийу продала помещение. Как в то время сообщалось в СМИ, потенциальные покупатели, а это были россияне, не желали, чтобы в приобретаемом помещении находилось мозаичное панно, которое стоит недешево. Ее автором была известный эстонский художник из Таллинна Валли Лембер-Богаткина. Мозаика прекрасно сохранилась, хотя изготовлена много десятилетий тому назад.

Мозаичное панно никому не нужно

Были обращения с просьбой помочь сохранить панно к руководству концерна VKG. И предприятие даже рассматривало такую возможность, ценовые предложения, но покупка не состоялась. "Не купили, потому что в то время грянул кризис", - поясняет сегодня причину этого руководитель по связям с общественностью VKG Ирина Боенко.

Новый владелец какое-то время пытался сохранить заведение, но у него ничего из этого не получилось. Он предпочел сдать помещения в аренду. Около четырех лет назад арендатором стала церковь "Слово божье". С тех пор здесь проходят богослужения, работает воскресная школа.