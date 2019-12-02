В бывших ресторанах проходят богослужения и шьют одежду

Люди старшего поколения, проходя мимо этих зданий в Кохтла-Ярве, наверняка, вспоминают, как раньше здесь кипела жизнь, как они отдыхали, танцевали тут под живую музыку. По вечерам, особенно в пятницу и субботу, там яблоку некуда было упасть, у входных дверей толпились желающие попасть в зал, где не было свободных мест, пишет "Северное побережье".
На первом этаже жилого дома на улице Тууслари, 10 в центре Ярвеской части города лет сорок работал ресторан "Трилобит". Это название заведения объяснялось просто. Кохтла-Ярве - центр сланцеперерабатывающей промышленности в Эстонии, а символом горючих сланцев являются морские членистоногие, трилобиты. Их окаменелости можно найти в сланце. Неслучайно на одну из стен заведения в свое время поместили большое панно с изображением трилобита.
Когда началась распродажа всего и вся, город продал и это заведение. Его новая хозяйка Тийу Кальюранд еще несколько лет держала "Трилобит", хотя в наступивших временах это было трудно. Народу приходило мало, требования возрастали.
Например, к 1 января 2003 года все предприятия общественного питания и магазины продовольственных товаров должны были иметь, согласно Закону о пищевой продукции, аттестационное свидетельство. К концу 2002 года аттестацию в Кохтла-Ярве прошло менее трети таких предприятий, а в целом по уезду - и того меньше.
"А толку из всего этого..."
- говорила в ноябре 2002 года "Северному побережью" хозяйка "Трилобита" Тийу Кальюранд, которой пришлось затратить, готовясь к аттестации, только на установку новой системы вентиляции порядка 150 тысяч крон. "Столько нужно вложить денег, а уверенности, что это окупится, нет. За день приходит 15 посетителей. Раньше только туристов по шесть-семь групп ежедневно кормили, а теперь некому ходить в ресторан. У людей нет денег. Не будет людей - и кому все это нужно? Только одно содержание ресторана обходится очень дорого. Ежемесячно надо заплатить за электроэнергию больше двух тысяч, за отопление зимой - около четырех тысяч, за воду - около двух тысяч, да еще и квартирному товариществу в доме за аренду помещений".
В конце концов в 2014 году Тийу продала помещение. Как в то время сообщалось в СМИ, потенциальные покупатели, а это были россияне, не желали, чтобы в приобретаемом помещении находилось мозаичное панно, которое стоит недешево. Ее автором была известный эстонский художник из Таллинна Валли Лембер-Богаткина. Мозаика прекрасно сохранилась, хотя изготовлена много десятилетий тому назад.
Мозаичное панно никому не нужно
Были обращения с просьбой помочь сохранить панно к руководству концерна VKG. И предприятие даже рассматривало такую возможность, ценовые предложения, но покупка не состоялась. "Не купили, потому что в то время грянул кризис", - поясняет сегодня причину этого руководитель по связям с общественностью VKG Ирина Боенко.
Новый владелец какое-то время пытался сохранить заведение, но у него ничего из этого не получилось. Он предпочел сдать помещения в аренду. Около четырех лет назад арендатором стала церковь "Слово божье". С тех пор здесь проходят богослужения, работает воскресная школа.
"А мозаичное панно с изображением трилобита - на месте, сохранилось во всей своей красе, но мы его закрыли занавеской, - говорит пастор церкви Антон Карханин. - Считаем, что это историческая, культурная ценность и ее надо сохранить. А к нам в воскресную школу приходят дети, они любопытные, и чтобы не трогали камушки руками, а то, чего хуже, не оторвали бы их с панно, мы его закрыли".
АНТОН КАРХАНИН:
А мозаичное панно с изображением трилобита - на месте, сохранилось во всей своей красе, но мы его закрыли занавеской.
Пастор отмечает, что в бывшем ресторане сохранили кухню, в которой готовят для детей и подростков, и барную стойку, где после богослужения прихожане могут выпить чай или кофе.
"Среди прихожан есть люди, которые когда-то приходили в этот ресторан, - говорит Антон. - Один мужчина вспоминал, как он пробрался туда через окно, иначе было не попасть".
Продали за 863 тысячи крон
Ресторан "Норд" на Пыхья-аллеэ, 2 был самым новым по сравнению с "Трилобитом" и существовавшим долгие годы рестораном "Турист", от которого на сегодня не осталось и следа: он пустовал, потом сгорел, а на его месте построили магазин Maxima.
Здание "Норда", построенное в 80-е годы 20-го века, внешне практически не изменилось. А вот внутри него уже давно звучит не живая музыка, а стрекот швейных машин.
Во время его приватизации оно на несколько лет стало объектом судебных споров и стояло без использования. В июле 2000 года было продано на аукционе с предварительными переговорами за 863 тысячи крон.
Единственным претендентом на здание было АО Triest-Uniform, занимавшееся на тот момент пошивом рабочей одежды в Ахтме. С тех пор предприятие выпускает ее и в Ярвеской части, продукция идет в основном на зарубежный рынок.
В "Скорпионе" не часто, но накрывают столы
Есть в Кохтла-Ярве еще одно бывшее в свое время популярным заведение - кафе "Скорпион", которое находится на улице Койдула, 8. Оно тоже закрылось для широкой публики, но все-таки живо.
"Четвертый год работаем только по заказам, накрываем банкетные, поминальные столы, реже - свадебные, - говорит хозяйка кафе Наталья Иванова. - Работать в открытом режиме, когда приходят три-четыре человека в день, а при этом надо содержать большое помещение, нет смысла".
Наталья рассказывает, что в советское время кафе называлось "Хелена", в 1994 году его купили ее родители. Когда-то здешние повара славились своей кухней. Теперь хозяйка сама готовит заказанные гостями блюда. Помогают ей обслуживать гостей и убирать помещения еще две женщины.
"Так и стараемся выжить, иногда заказы есть на каждые выходные, иногда реже, - рассказывает Наталья. - У нас чаще всего заказывают юбилейные столы люди старшего поколения, многие из которых приходили сюда в молодые годы и в зрелом возрасте. Есть постоянные клиенты, например, одна женщина уже много лет отмечает свои дни рождения в "Скорпионе", недавно отметила у нас 85-летие".