Владимир Путин и Си Цзиньпин запустили «Силу Сибири»

«В тяжелых климатических условиях в Якутии с нуля создан новый центр газодобычи, осваивается уникальное по своему размеру и запасам Чаяндинское месторождение, развернуто строительство трубопроводной магистрали, по завершению проекта ее протяженность по территории РФ составит около трех тысяч километров», - рассказал Путин.

В свою очередь председатель КНР Си Цзиньпин призвал обеспечить безопасность, надежность и экологичность при эксплуатации газопровода. «Восточная ветка российско-китайского газопровода - это знаковый проект двустороннего энергетического сотрудничества, он служит образцом глубокой интеграции взаимовыгодного сотрудничества наших стран. Эксплуатация газопровода является началом нового этапа нашего взаимодействия», - заявил Си Цзиньпин.

В мае 2014 года «Газпром» и китайская CNPC подписали договор о поставках российского газа в Китай по восточному маршруту. Договор купли-продажи российского газа по «Силе Сибири» между «Газпромом» и «Китайской национальной нефтегазовой корпорацией» (CNPC) был подписан в мае 2014 года сроком на 30 лет. Он предполагает поставку в Китай до 38 млрд. куб. м газа в год. На этот уровень поставки должны выйти в течение пяти лет, а пока, на период наращивания поставок, объемы оговорены на уровне 5 млрд куб. м на 2020, 10 млрд кубометров на 2021 и 15 млрд кубометров на 2022 год. О начале строительства газопровода стало известно в апреле 2015 года.

«Сила Сибири» - крупнейшая система транспортировки газа в азиатской части России. Ранее в Кремле отмечали, что регионы, которые задействованы в нем, впоследствии получают дополнительную инфраструктуру, дополнительные рабочие места. На первом этапе поставки газа по «Силе Сибири» будут осуществляться с Чаяндинского месторождения в Якутии, потом к газопроводу подключат Ковыктинское месторождение, располагающееся в Иркутской области.

Магистраль будет транспортировать газ иркутского и якутского центров газодобычи российским потребителям на Дальнем Востоке и в Китай. Трасса газопровода проходит по Иркутской области, республике Саха (Якутия) и Амурской области. Общая сумма контракта составила около $400 млрд. Строительство газопровода длилось пять лет и обошлось в 1,1 трлн рублей.

Также стороны уже обсуждают возможное увеличение мощностей трубопровода. Еще в 2015 году «Газпром» и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) заключили соглашение о развитии «западного маршрута» трубопроводных поставок газа («Сила Сибири 2»).

Совокупный объем добычи двух месторождений составит около 50 млрд кубометров газа в год. Кроме экспорта газа в Китай, это позволит также обеспечить внутренние потребности Восточной Сибири и Дальнего Востока. Важным элементом технологической цепочки поставок газа по «Силе Сибири» станет Амурский газоперерабатывающий завод. Он позволит выделять из газа дополнительные компоненты, на которых можно заработать, - пропан, бутан, этан и гелий. Также реализуется проект расширения мощностей газопровода Сахалин - Хабаровск - Владивосток на участке от Комсомольска-на-Амуре до Хабаровска.

Что касается Китая, то российский трубопроводный газ дополнит поставки от китайских месторождений и может оказаться дешевле СПГ, который доставляют танкерами. По словам экспертов, к 2040 году спрос на газ в Китае может вырасти в четыре-пять раз, по азиатскому региону в целом - в 2,5 раза. В Bloomberg назвали «Силу Сибири» страховкой России на случай ухудшения отношений с Европой и допустили, что после того, как газ пойдет на Восток, европейским потребителям, возможно, придется платить больше. Но противопоставлять этот газопровод европейскому направлению некорректно, отмечают эксперты.

Так, ресурсная база «Силы Сибири» никогда не предназначалась для поставок в Европу, объяснил генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов. Ее всегда планировалось использовать для восточных регионов России и поставок в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. По словам Кулагина, это направление обсуждалось еще 20 лет назад, но тогда не было ни спроса, ни технических возможностей для реализации подобного проекта.

Кроме того, на европейском направлении, в отличие от восточного, работает уже давно сложившаяся газотранспортная разветвленная система. Потому новые проекты подключать здесь сравнительно легко - они встраиваются в уже действующие магистрали, объяснил Вячеслав Кулагин. На востоке же проекты приходится разрабатывать почти с нуля, что требует значительных затрат, но дает и стимулы для развития экономики.