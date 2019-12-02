Пн, 2.12.2019
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  • Дело об убийстве в салоне красоты: суд вынесет решение по апелляции к концу февраля

Дело об убийстве в салоне красоты: суд вынесет решение по апелляции к концу февраля

Обвиненного в жестоком убийстве жены Сергея выводят из зала суда после вынесения в его отношении решения о содержании под стражей на время расследования (апрель 2018 года).

ФОТО: Илья Смирнов

Получивший 18 лет за убийство жены в нарвском салоне красоты Сергей Голубев добивается смягчения наказания. Тартуский окружной суд вынесет решение по этому делу к концу февраля.

В конце прошлой недели окружной суд рассмотрел представленные апелляционные жалобы по этому делу и вынесет свое решение не позднее 28 февраля, сообщили rus.err.ee в пресс-службе суда второй инстанции.

Обе апелляции подали адвокаты Сергея Голубева, которые настаивают на отмене приговора Вируского уездного суда и просят переквалифицировать совершенное их подзащитным деяние на менее тяжкое.

Напомним, что 2 июля Вируский уездный суд приговорил Голубева к 18 годам тюрьмы. По оценке суда, предложенный прокурором 14-летний срок не является достаточным наказанием за столь жестокие и мучительные действия.

Согласно заключению суда, Голубев 21 апреля 2018 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры убил свою супругу на ее рабочем месте в ее же салоне красоты на нарвской улице Юхкентали. На месте преступления Голубева и задержали, тем же вечером он был арестован.

Согласно обвинению, конфликт между супругами вспыхнул на почве ревности. Пьяный Голубев избил и в конце концов задушил жену.

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