Дело об убийстве в салоне красоты: суд вынесет решение по апелляции к концу февраля

В конце прошлой недели окружной суд рассмотрел представленные апелляционные жалобы по этому делу и вынесет свое решение не позднее 28 февраля, сообщили rus.err.ee в пресс-службе суда второй инстанции.

Обе апелляции подали адвокаты Сергея Голубева, которые настаивают на отмене приговора Вируского уездного суда и просят переквалифицировать совершенное их подзащитным деяние на менее тяжкое.

Напомним, что 2 июля Вируский уездный суд приговорил Голубева к 18 годам тюрьмы. По оценке суда, предложенный прокурором 14-летний срок не является достаточным наказанием за столь жестокие и мучительные действия.

Согласно заключению суда, Голубев 21 апреля 2018 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры убил свою супругу на ее рабочем месте в ее же салоне красоты на нарвской улице Юхкентали. На месте преступления Голубева и задержали, тем же вечером он был арестован.