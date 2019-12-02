BMW и Great Wall построят завод по производству электромобилей

Трехдверный электрический Mini Cooper SE был представлен в прошлом месяце, пишет Ixbt.com. Он оснащен двигателем мощностью 184 л.с. и способен разгоняться до 100 км/ч за 7,3 с. Емкость аккумуляторной батареи хэтчбека невелика – всего 32,6 кВт·ч, потому и заявленная автономность – до 270 км по циклу WLTP. Это значит, что в реальности пробег едва ли достигнет 200 км.

В BMW считают рынок Китая чрезвычайно перспективным, поэтому завод появится именно в этой стране. Компании инвестируют в него 650 миллионов евро. Предприятие расположится в городе Чжанцзяган провинции Цзянсу.