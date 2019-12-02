Бдительный житель Эстонии передал полиции пьяного водителя

В волости Мульги пьяный водитель на машине вылетел в поле. Увидевший это другой участник дорожного движения забрал у нетрезвого человека ключи от машины.
В субботу до полудня бдительный участник дорожного движения позвонил в полицию и сообщил о ДТП в волости Мульги, где автомобиль вылетел с дороги в поле. По словам звонившего, водитель был пьян, сообщает Sakala.
Ставший очевидцем ДТП отобрал у опасного водителя ключи от машины и остался на месте происшествия ждать полицейских.
Полицейские установили, что вылетевший с дороги водитель действительно был пьян, также у него не было водительских прав.
Пьяный водитель не пострадал и был отправлен трезветь в арестный дом.