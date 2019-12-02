На границе Хааберсти и Кристийне планируют построить станцию по приему отходов

Вице-мэр Таллинна Айвар Рийсалу пояснил, что в свое время государство передало городу участок по адресу улица Мустйыэ, 40 с условием, что там будет построена станция по приему отходов. «Нынешнее число станций по приему отходов в столице нельзя считать достаточным и городу нужно продолжить строительство дополнительных станций», - сказал вице-мэр, по словам которого, совместно с жителями района Хааберсти нужно найти лучшее решение для строительства. Рийсалу отметил, что создание в районе такой станции улучшит возможности по переработке отходов и даст местным жителям возможность сдавать накопившийся в домах хлам недалеко от дома.

Старейшина Хааберсти Андре Ханимяги сказал, что на встрече все заинтересованные смогут высказать свое мнение по данному вопросу. «Строительство станции по приему отходов вызвало в Хааберсти неоднозначную реакцию, и наша цель дать на встрече обзор того, что именно на участке будет построено, как это будет сделано и как повлияет на жизнь местных жителей. Несомненно, цель города в том, чтобы обеспокоенность шумом, движением или другие вопросы получали ответы и решения подходили местным жителям», - подчеркнул старейшина.

Для строительства станции запланирован участок, находящийся в районе Кристийне по адресу улица Мустйыэ, 40. Целевое назначение участка – 100% производственная земля. Площадь участка 4993 м2, из которых 3935 м2 можно застроить. Участок находится в районе производственных и бизнес-площадей. На севере участка, на другой стороне располагается жилой район улицы Вескиметса.

Распоряжением от 07.04.2010 номер 516-к на участок Мустйыэ, 40 распространяется детальная планировка улиц Лаки, Мустйыэ, Вескиметса, Кырпепинге. Детальная планировка устанавливает целевое назначение участка как производственную землю и даёт право постройки на участке здания до трех этажей. Объяснительная записка планировки предполагает создание на участке станции по приему отходов для обслуживания района. Проект постройки станции по приему отходов соответствует детальной планировке.