Ложная тревога? Повторные пробы не показали наличие листерии в Rimi

Сегодня сеть начала вновь продавать свежие салаты. «После основательной чистки центральной кухни рабочие поверхности проверили устройством для проведения быстрого теста, которое к вечеру воскресенья показало, что листерия не обнаружена, – сказал директор по качеству Rimi Алгис Мурумаа. – Сегодня из лаборатории пришло подтверждение, что центральная кухня чиста и производство салатов можно продолжить».

Мурумаа сказал, что по-прежнему неизвестно, как листерия могла попасть на рабочую поверхность отдела по производству салатов. «Мы установили возможные исходные продукты, которые на этом столе обрабатывали. Мы отправили в лабораторию как попавшие под подозрение исходные продукты, так и нашу продукцию, которая данные исходные продукты содержит. Итоги анализов ждем к концу этой недели. В любом случае в качестве меры предосторожности мы сменили поставщиков, от которых могли поступить предположительно зараженные исходные продукты. Мы запросили у всех поставщиков для центральной кухни дополнительную информацию».