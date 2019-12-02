Ложная тревога? Повторные пробы не показали наличие листерии в Rimi

На позапрошлой неделе в ходе рутинной проверки на центральной кухне сети Rimi на рабочей поверхности стола отдела салатов была найдена листерия. В пятницу в качестве меры предосторожности сеть изъяла из продажи все свежие салаты и приостановила производство салатов. Поступившие сегодня из лаборатории повторные анализы показались отсутствие листерии на кухне Rimi.
Сегодня сеть начала вновь продавать свежие салаты. «После основательной чистки центральной кухни рабочие поверхности проверили устройством для проведения быстрого теста, которое к вечеру воскресенья показало, что листерия не обнаружена, – сказал директор по качеству Rimi Алгис Мурумаа. – Сегодня из лаборатории пришло подтверждение, что центральная кухня чиста и производство салатов можно продолжить».
Мурумаа сказал, что по-прежнему неизвестно, как листерия могла попасть на рабочую поверхность отдела по производству салатов. «Мы установили возможные исходные продукты, которые на этом столе обрабатывали. Мы отправили в лабораторию как попавшие под подозрение исходные продукты, так и нашу продукцию, которая данные исходные продукты содержит. Итоги анализов ждем к концу этой недели. В любом случае в качестве меры предосторожности мы сменили поставщиков, от которых могли поступить предположительно зараженные исходные продукты. Мы запросили у всех поставщиков для центральной кухни дополнительную информацию».
Он отметил, что для них важнее всего безопасность клиентов, поэтому решено было действовать быстро. «Еще раз приносим извинения клиентам и сделаем все для того, чтобы данная ситуация больше не повторилась. Конечно, мы и дальше будет проверять чистоту центральной кухни еще чаще и благодаря устройство для проведения быстрого теста можем оперативнее реагировать. Также благодарим за всестороннюю помощь Ветеринарно-пищевой департамент», - сказал Мурумаа.