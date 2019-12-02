Шведки посмеялись над российскими лыжницами, которые беременеют по приказу

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе в той или иной степени приказала своим воспитанницам завести детей в нынешнем «спокойном» сезоне, и половина команды ей повиновалась, недоумевает шведская газета Expressen.
По данным газеты, в конце прошлого сезона Вяльбе собрала команду и сказала спортсменкам, что год без главных стартов - самое подходящее время, чтобы родить ребенка. Ее послушались Юлия Белорукова, Анастасия Седова, Елена Соболева (Устюгова) и Татьяна Алешина. Эти лыжницы сборной России пропускают сезон-2019/20 по причине декретных отпусков, передает NEWSru.
Действительно, каждые четыре года выпадает один сезон без крупных стартов для лыжников. И сама Вяльбе ранее подтверждала, что говорила с девушками о материнстве и об ответственности перед сборной страны.
Нечто подобное происходило в 2006 году, когда сразу четыре ведущие российские лыжницы решили пропустить предстоящий сезон в связи с прибавлением в семействе.
«Нужно отметить, что в России другая культура. Я бы никогда такого не сказала, да и девушки не станут такое слушать. Но Елена старой советской школы, и она привнесла это в команду. Вот сегодня мы завтракали, а у русских была коллективная утренняя гимнастика. Так мы тоже не сделаем», - цитирует газета менеджера шведской сборной Карин Эрссон.
Ryska gravidutspelet som väcker frågor i Sverige: ”Sovjetkultur - skulle aldrig kunna göra så”https://t.co/vOaKDFTSE6— SportExpressen (@SportExpressen) 2 декабря 2019 г.
О принудительном российском бэби-буме высказалась и звезда сборной Швеции, трехкратная олимпийская чемпионка Шарлотта Калла.
«Ну, это не по-шведски. Конечно, многие из нас тоже хотят в будущем создать семью и родить ребенка. Но связывать это с соревновательным графиком... Есть еще много других факторов, которые должны встать на свои места», - заявила 32-летняя шведка.