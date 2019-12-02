Шведки посмеялись над русскими лыжницами, которые беременеют по приказу

По данным газеты, в конце прошлого сезона Вяльбе собрала команду и сказала спортсменкам, что год без главных стартов - самое подходящее время, чтобы родить ребенка. Ее послушались Юлия Белорукова, Анастасия Седова, Елена Соболева (Устюгова) и Татьяна Алешина. Эти лыжницы сборной России пропускают сезон-2019/20 по причине декретных отпусков, передает NEWSru.

Действительно, каждые четыре года выпадает один сезон без крупных стартов для лыжников. И сама Вяльбе ранее подтверждала, что говорила с девушками о материнстве и об ответственности перед сборной страны.

Нечто подобное происходило в 2006 году, когда сразу четыре ведущие российские лыжницы решили пропустить предстоящий сезон в связи с прибавлением в семействе.

«Нужно отметить, что в России другая культура. Я бы никогда такого не сказала, да и девушки не станут такое слушать. Но Елена старой советской школы, и она привнесла это в команду. Вот сегодня мы завтракали, а у русских была коллективная утренняя гимнастика. Так мы тоже не сделаем», - цитирует газета менеджера шведской сборной Карин Эрссон.

Ryska gravidutspelet som väcker frågor i Sverige: ”Sovjetkultur - skulle aldrig kunna göra så”https://t.co/vOaKDFTSE6 — SportExpressen (@SportExpressen) 2 декабря 2019 г.

О принудительном российском бэби-буме высказалась и звезда сборной Швеции, трехкратная олимпийская чемпионка Шарлотта Калла.