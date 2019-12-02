Социальная комиссия: Эстония не готова к легализации конопли

Председатель социальной комиссии Тынис Мёльдер сказал, что комиссия решила не соглашаться с коллективным обращением. Он сослался на оценку Союза врачей, согласно которой легализация конопли может быть опасна для здоровья населения и больше нужно сосредоточиться на возможностях лечения и улучшении профилактического вмешательства в Эстонии: «Доходы от разрешения вывода конопли на рынок были бы намного меньше, чем расходы на ликвидацию того ущерба, который от этого возникнет». Он добавил, что легализация конопли может принести с собой большее распространение более тяжелых наркотиков.

Член социальной комиссии Хеле Эвераус сказала, что у обращения был очень большой коммерческий подтекст: «Этот финансовый аргумент можно было видеть в сопроводительном письме к обращению, в котором для того, чтобы подчеркнуть важность темы, обращали внимание на теряемые Больничной кассой миллионы, которые сейчас якобы идут в кошельки преступного мира. Кроме того, одним из аргументов сторонников легализации было то, что якобы это сократить потребление других дурманящих веществ. В то же время приводятся совершенно противоположные аргументы – начало употребления конопли открывает двери к употреблению других веществ».