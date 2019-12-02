Компания Huawei отказалась от американских компонентов в новых устройствах из-за санкций США

Так, до мая 2019 года Huawei активно использовала разработки таких американских производителей как Qorvo, Skywork и Broadcom, в том числе при производстве собственных базовых станций 5G. Но сейчас китайский техногигант переключился на работу с другими компаниями, в том числе Hisense и японской Murata. В сложившихся условиях компания не смогла победить спад производственных мощностей из-за нарушения давно отработанной системы поставок — официально известно о том, что объем выпуска базовых станций все же снизился до 5000 единиц в месяц. Также стало известно, что Huawei отказалась от американских компонентов при производстве смартфонов линейки Mate 30.

Напомним, что с середины мая текущего года Huawei находится в черном списке Торговой палаты США, из-за чего компании запрещено как-либо сотрудничать с американскими производителями. Несмотря на санкции со стороны США, последние кварталы Huawei отчитывается исключительно об увеличении продаж и поставок собственных устройств.