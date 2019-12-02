Компания Huawei отказалась от американских компонентов в новых устройствах из-за санкций США

В сети появилась информация о том, что Huawei смогла успешно отказаться от использования американских компонентов при производстве своих свежайших устройств — 5G-станций и смартфона Huawei Mate 30 и Mate 30 Pro.
И это при том, что буквально год назад компания очень сильно зависела от деталей, произведенных силами компаний из США, пишет Ferra.
Так, до мая 2019 года Huawei активно использовала разработки таких американских производителей как Qorvo, Skywork и Broadcom, в том числе при производстве собственных базовых станций 5G. Но сейчас китайский техногигант переключился на работу с другими компаниями, в том числе Hisense и японской Murata. В сложившихся условиях компания не смогла победить спад производственных мощностей из-за нарушения давно отработанной системы поставок — официально известно о том, что объем выпуска базовых станций все же снизился до 5000 единиц в месяц. Также стало известно, что Huawei отказалась от американских компонентов при производстве смартфонов линейки Mate 30.
Напомним, что с середины мая текущего года Huawei находится в черном списке Торговой палаты США, из-за чего компании запрещено как-либо сотрудничать с американскими производителями. Несмотря на санкции со стороны США, последние кварталы Huawei отчитывается исключительно об увеличении продаж и поставок собственных устройств.