Пн, 2.12.2019
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  • В Вильяндимаа при пожаре погибли две кошки, их хозяин и собака спаслись

В Вильяндимаа при пожаре погибли две кошки, их хозяин и собака спаслись

Сегодня, 2 декабря, до полудня в результате пожара, произошедшего в одном из частных домов деревне Пухувере в Вильяндимаа, погибли две кошки. Владелец дома и его собака не пострадали.

Центр тревоги получил сообщение о пожаре в 11:10. Прибывшие на место происшествия спасатели потушили пожар.

Пожилой владелец дома и его собака выбрались из горящего помещения. Две оставшиеся в доме кошки погибли.

Речь идет о частном доме, куда спасатели и ранее приезжали на вызов. За спасенной собакой приехал сотрудник приюта для бездомных животных, какое-то время животное проведет там. 

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