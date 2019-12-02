В Вильяндимаа при пожаре погибли две кошки, их хозяин и собака спаслись

Сегодня, 2 декабря, до полудня в результате пожара, произошедшего в одном из частных домов деревне Пухувере в Вильяндимаа, погибли две кошки. Владелец дома и его собака не пострадали.
Центр тревоги получил сообщение о пожаре в 11:10. Прибывшие на место происшествия спасатели потушили пожар.
Пожилой владелец дома и его собака выбрались из горящего помещения. Две оставшиеся в доме кошки погибли.
Речь идет о частном доме, куда спасатели и ранее приезжали на вызов. За спасенной собакой приехал сотрудник приюта для бездомных животных, какое-то время животное проведет там.