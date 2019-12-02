Глава МИД Финляндии оказался в центре скандала

По данным СМИ, поводом для увольнения главы консульской службы стал его отказ выполнять поручение министра относительно организации возвращения в Финляндию детей финских матерей из лагеря аль-Хол (al-Hol) для членов организации ИГИЛ в Сирии, а также отказ составить план облегчения предоставления виз гражданам России.

Так, газета Ilta-Sanimat пишет в понедельник, что в МИД была разработана операция Operaatio Korpi, целью которой было вернуть осенью этого года находящихся в Сирии финских детей без их матерей. Однако Туоминен заявил, что министр не имеет права решать вопросы жизни и смерти, так как возвращение только детей, без матерей, противоречит местному законодательству и международному праву.

Кроме того, Хаависто выразил недовольство ужесточением политики Финляндии в отношении российских граждан, желающих посетить его страну, и пожелал разработать более гибкую политику.

До нынешней осени Финляндия проводила свою собственную, отличную от ЕС линию. Она была единственной страной ЕС, которая не требовала от россиян при получении визы данных о планах поездки и подтверждения наличия финансовых средств. После того, как Европейская комиссия указала на это, МИД решил привести свою политику в соответствие с политикой других стран Шенгенского соглашения.

Однако Туоминен заявил, что по вопросам, которыми его обязали заниматься, не было принято политического решения и что политики не взяли ответственности на себя. Опытного работника, срок работы которого недавно продлили до июня 2022 года, уволили две недели назад, а на его место уже назначен другой человек.

И Хаависто, который сейчас находится в командировке в Гааге, и Туоминен пока отказываются комментировать ситуацию.