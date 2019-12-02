Картина дня: замученная бюрократией пенсионерка, гибель рабочего на территории VKG и очередная жертва мошенников

Сегодня, 2 декабря, сеть ресторанов быстрого питания Kentucky Fried Chicken (KFC) открыла свое второе заведение в Эстонии: в таллиннском торговом центре Kristiine. С 1 февраля ресторан будет открыт для посетителей круглосуточно. Читать далее...

SEB: экономика Эстонии преподнесла сюрприз

Сильный экономический рост в третьем квартале противоречит прогнозам аналитиков, а также статистике за предшествующие периоды. Читать далее...

Смертельная бактерия в Эстонии: два надежных способа уберечься от листериоза

В последние недели связанные с листериозом подозрения пали помимо M.W.Vool на мясной комбинат Oskar и сеть магазинов Rimi. Как уберечься? Читать далее...

Жителей Эстонии атакуют секс-шантажисты

За последнюю неделю существенно увеличилось количество людей, обратившихся в Департамент государственной инфосистемы (RIA), поскольку вновь начали распространяться письма с вымогательствами. RIA рекомендует не отвечать на такие письма. Читать далее...

Большие перемены: банк SEB меняет условия договоров и поднимает цены

С 1 января 2020 года в банке SEB начнет действовать новый прейскурант и будут внесены изменения в условия договоров, говорится на официальном сайте банка. Читать далее...

Опасно для жизни: выход на лед приграничных водоемов запрещен

Поскольку нахождение на тонком льду опасно для жизни человека, Департамент полиции и погранохраны запрещает как выход на лед, так и выезд на моторно-транспортных средствах. Читать далее...

Ситуация аховая: полиция и МуПо нагрянули с проверкой в таллиннские школы

Сегодня утром управа Пыхья-Таллинна в сотрудничестве с администрацией школ, полицией и МуПо провела одновременно во всех учебных заведениях района контрольный рейд с целью выяснить, носят ли школьники отражатели. Результат рейда был неутешительным. Читать далее...

Вот это поворот! Рабочий Мартина Хельме работает по-черному

Министр финансов Мартин Хельме сообщил сегодня в Рийгикогу, что работающий на него Урмас, очевидно, никогда не платил налогов и не собирается этого делать. Читать далее...

Валерия Лаврова: дискуссии о городских проблемах в Нарве похожи на семейные ссоры

На прошлой неделе Валерия Лаврова получила от министра народонаселения Рийны Солман почетный знак Дня гражданина. Это награда для тех, кто своей активной деятельностью и гражданской позицией вносит вклад в развитие общества. Трудно коротко сказать, чем занимается Валерия: на ее счету ежегодный Культурный форум, дни обсуждений Bazar, движение в поддержку “Культурной столицы” MyNarva 2024, обучение молодежи и взрослых, проект против школьной травли и многое другое. Сама Валерия говорит, что всем этим она дает возможность горожанам обсудить то, что их волнует. Читать далее...

Галерея и видео: в Хааберсти автомобиль протаранил автобус

Сегодня вечером легковой автомобиль BMW протаранил автобус на кольцевой дороге Хааберсти. По данным полиции, никто не пострадал. Читать далее...

Проект закона пенсионной реформы прошел первое чтение в Рийгикогу

Проект закона пенсионной реформы в понедельник прошел первое чтение на пленарном заседании Рийгикогу. Читать далее...

Урмас Паэт: единство общества – в эстонском языке обучения

«Для того, чтобы общество было более сплоченным, нужен единый язык обучения», – заявил в передаче «Своя правда» на канале ETV+ вице-председатель Партии реформ, евродепутат Урмас Паэт. Читать далее...

Кристина Каллас: у русских все время кто-то виноват

«Не нужно без конца показывать пальцем на государство и искать виноватых!» – заявила в передаче «Своя правда» на канале ETV+ лидер партии «Ээсти 200» Кристина Каллас. Читать далее...

Михаил Кылварт: мы зря спорим о русской школе