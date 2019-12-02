Картина дня: замученная бюрократией пенсионерка, гибель рабочего на территории VKG и очередная жертва мошенников

Портал Rus.Postimees знакомит с главными событиями понедельника.
Эстонская бюрократия испортила пожилой даме заслуженный отдых в Испании
Гражданка Эстонии Анна Г. решила встретить пенсию не в холодной Эстонии, а на испанском побережье, в провинции Аликанте: и климат мягче, и витаминов больше. Вот только головной болью для нее стало не незнание испанского языка, а то, что когда-то она присоединилась ко II пенсионной ступени. Читать далее...
На территории VKG погиб рабочий
В Кохтла-Ярве на территории VKG сегодня, 2 декабря, в ходе работ по сносу произошло обрушение и погиб рабочий. Читать далее...
Мошенники не дремлют: жительница Ласнамяэ ответила на звонок и лишилась десятков тысяч евро
Доверчивая жительница столичного района Ласнамяэ до последнего думала, что удачно инвестировала тысячи евро, но в итоге поняла, что стала жертвой мошенников. Читать далее...
Ложная тревога? Повторные пробы не показали наличие листерии в Rimi
На позапрошлой неделе в ходе рутинной проверки на центральной кухне сети Rimi на рабочей поверхности стола отдела салатов была найдена листерия. В пятницу в качестве меры предосторожности сеть изъяла из продажи все свежие салаты и приостановила производство салатов. Поступившие сегодня из лаборатории повторные анализы показались отсутствие листерии на кухне Rimi. Читать далее...
Социальная комиссия: Эстония не готова к легализации конопли
На своем сегодняшнем заседании социальная комиссия Рийгикогу решила не поддерживать коллективное обращение «Эстония нуждается в реформе конопли». Читать далее...
Novatours возьмет на себя организацию турпоездок покинувшего рынок Эстонии конкурента
Литовский туроператор Novaturas перенимает деятельность туристического агентства Aurinko в Эстонии, принадлежащую Finnair. Читать далее...
Фото: люди собрались на Тоомпеа в поддержку предприятия M.V. Wool
Сегодня десятки участников группы «Usume M.V.Wooli» в Facebook собрались на Тоомпеа в поддержку рыбного предприятия семьи Ветевоол, завод которых в начале прошлой недели закрыли со дня. Читать далее...
Кармо Тюйр: военно-патриотическая Россия
О восстановлении системы обозначений времен Советского Союза в России в Postimees пишет колумнист Кармо Тюйр.
Дело об убийстве в салоне красоты: суд вынесет решение по апелляции к концу февраля
Получивший 18 лет за убийство жены в нарвском салоне красоты Сергей Голубев добивается смягчения наказания. Тартуский окружной суд вынесет решение по этому делу к концу февраля. Читать далее...
Дефицит рабочей силы вынуждает жителей Эстонии работать сверхурочно
Исследование, в котором участвовало более 3500 работников, показало, что на работниках Эстонии по-прежнему лежит очень большая нагрузка, поэтому многие вынуждены работать больше, чем предусмотрено. Читать далее...
Галерея: с открытием Рейди-теэ пробки не стали меньше
В понедельник утром фотограф Postimees отправился на Пирита-теэ, чтобы проверить, как изменилась ситуация с движением. Оказалось, что с открытием Рейди-теэ пробки никуда не делись. Читать далее...
Обошлось без давки: в Таллинне открылся второй ресторан KFC
Сегодня, 2 декабря, сеть ресторанов быстрого питания Kentucky Fried Chicken (KFC) открыла свое второе заведение в Эстонии: в таллиннском торговом центре Kristiine. С 1 февраля ресторан будет открыт для посетителей круглосуточно. Читать далее...
SEB: экономика Эстонии преподнесла сюрприз
Сильный экономический рост в третьем квартале противоречит прогнозам аналитиков, а также статистике за предшествующие периоды. Читать далее...
Смертельная бактерия в Эстонии: два надежных способа уберечься от листериоза
В последние недели связанные с листериозом подозрения пали помимо M.W.Vool на мясной комбинат Oskar и сеть магазинов Rimi. Как уберечься? Читать далее...
Жителей Эстонии атакуют секс-шантажисты
За последнюю неделю существенно увеличилось количество людей, обратившихся в Департамент государственной инфосистемы (RIA), поскольку вновь начали распространяться письма с вымогательствами. RIA рекомендует не отвечать на такие письма. Читать далее...
Большие перемены: банк SEB меняет условия договоров и поднимает цены
С 1 января 2020 года в банке SEB начнет действовать новый прейскурант и будут внесены изменения в условия договоров, говорится на официальном сайте банка. Читать далее...
Опасно для жизни: выход на лед приграничных водоемов запрещен
Поскольку нахождение на тонком льду опасно для жизни человека, Департамент полиции и погранохраны запрещает как выход на лед, так и выезд на моторно-транспортных средствах. Читать далее...
Ситуация аховая: полиция и МуПо нагрянули с проверкой в таллиннские школы
Сегодня утром управа Пыхья-Таллинна в сотрудничестве с администрацией школ, полицией и МуПо провела одновременно во всех учебных заведениях района контрольный рейд с целью выяснить, носят ли школьники отражатели. Результат рейда был неутешительным. Читать далее...
Вот это поворот! Рабочий Мартина Хельме работает по-черному
Министр финансов Мартин Хельме сообщил сегодня в Рийгикогу, что работающий на него Урмас, очевидно, никогда не платил налогов и не собирается этого делать. Читать далее...
Валерия Лаврова: дискуссии о городских проблемах в Нарве похожи на семейные ссоры
На прошлой неделе Валерия Лаврова получила от министра народонаселения Рийны Солман почетный знак Дня гражданина. Это награда для тех, кто своей активной деятельностью и гражданской позицией вносит вклад в развитие общества. Трудно коротко сказать, чем занимается Валерия: на ее счету ежегодный Культурный форум, дни обсуждений Bazar, движение в поддержку “Культурной столицы” MyNarva 2024, обучение молодежи и взрослых, проект против школьной травли и многое другое. Сама Валерия говорит, что всем этим она дает возможность горожанам обсудить то, что их волнует. Читать далее...
Галерея и видео: в Хааберсти автомобиль протаранил автобус
Сегодня вечером легковой автомобиль BMW протаранил автобус на кольцевой дороге Хааберсти. По данным полиции, никто не пострадал. Читать далее...
Проект закона пенсионной реформы прошел первое чтение в Рийгикогу
Проект закона пенсионной реформы в понедельник прошел первое чтение на пленарном заседании Рийгикогу. Читать далее...
Урмас Паэт: единство общества – в эстонском языке обучения
«Для того, чтобы общество было более сплоченным, нужен единый язык обучения», – заявил в передаче «Своя правда» на канале ETV+ вице-председатель Партии реформ, евродепутат Урмас Паэт. Читать далее...
Кристина Каллас: у русских все время кто-то виноват
«Не нужно без конца показывать пальцем на государство и искать виноватых!» – заявила в передаче «Своя правда» на канале ETV+ лидер партии «Ээсти 200» Кристина Каллас. Читать далее...
Михаил Кылварт: мы зря спорим о русской школе
«Вопросы образования не решить политическими лозунгами и этническим противостоянием»», – подчеркнул в передаче «Своя правда» на канале ETV+ вице-председатель Центристской партии, координатор темы русской школы на коалиционных переговорах, мэр Таллинна Михаил Кылварт. Читать далее...