Картина дня: замученная бюрократией пенсионерка, легализация конопли и очередная жертва мошенников

Эстонская бюрократия испортила пожилой даме заслуженный отдых в Испании

Гражданка Эстонии Анна Г. решила встретить пенсию не в холодной Эстонии, а на испанском побережье, в провинции Аликанте: и климат мягче, и витаминов больше. Вот только головной болью для нее стало не незнание испанского языка, а то, что когда-то она присоединилась ко II пенсионной ступени. Читать далее...

Ложная тревога? Повторные пробы не показали наличие листерии в Rimi

На позапрошлой неделе в ходе рутинной проверки на центральной кухне сети Rimi на рабочей поверхности стола отдела салатов была найдена листерия. В пятницу в качестве меры предосторожности сеть изъяла из продажи все свежие салаты и приостановила производство салатов. Поступившие сегодня из лаборатории повторные анализы показались отсутствие листерии на кухне Rimi. Читать далее...

Социальная комиссия: Эстония не готова к легализации конопли

На своем сегодняшнем заседании социальная комиссия Рийгикогу решила не поддерживать коллективное обращение «Эстония нуждается в реформе конопли». Читать далее...

Novatours возьмет на себя организацию турпоездок покинувшего рынок Эстонии конкурента

Литовский туроператор Novaturas перенимает деятельность туристического агентства Aurinko в Эстонии, принадлежащую Finnair. Читать далее...

Фото: люди собрались на Тоомпеа в поддержку предприятия M.V. Wool

Сегодня десятки участников группы «Usume M.V.Wooli» в Facebook собрались на Тоомпеа в поддержку рыбного предприятия семьи Ветевоол, завод которых в начале прошлой недели закрыли со дня. Читать далее...

Кармо Тюйр: военно-патриотическая Россия

О восстановлении системы обозначений времен Советского Союза в России в Postimees пишет колумнист Кармо Тюйр.

Дело об убийстве в салоне красоты: суд вынесет решение по апелляции к концу февраля

Получивший 18 лет за убийство жены в нарвском салоне красоты Сергей Голубев добивается смягчения наказания. Тартуский окружной суд вынесет решение по этому делу к концу февраля. Читать далее...

Дефицит рабочей силы вынуждает жителей Эстонии работать сверхурочно

Исследование, в котором участвовало более 3500 работников, показало, что на работниках Эстонии по-прежнему лежит очень большая нагрузка, поэтому многие вынуждены работать больше, чем предусмотрено. Читать далее...

Галерея: с открытием Рейди-теэ пробки не стали меньше

В понедельник утром фотограф Postimees отправился на Пирита-теэ, чтобы проверить, как изменилась ситуация с движением. Оказалось, что с открытием Рейди-теэ пробки никуда не делись. Читать далее...

Обошлось без давки: в Таллинне открылся второй ресторан KFC

Сегодня, 2 декабря, сеть ресторанов быстрого питания Kentucky Fried Chicken (KFC) открыла свое второе заведение в Эстонии: в таллиннском торговом центре Kristiine. С 1 февраля ресторан будет открыт для посетителей круглосуточно. Читать далее...

Мошенники не дремлют: жительница Ласнамяэ ответила на звонок и лишилась десятков тысяч евро