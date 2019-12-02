«В целом его все устраивает»: историка Олега Соколова поместили в психбольницу «Бутырки»

«Соколов был доставлен из петербургского СИЗО „Кресты“ и сейчас находится в психбольнице СИЗО „Бутырка“, где ему будет проведена психиатрическая экспертиза. Соколов содержится в двухместной камере», - сообщила «Интерфаксу» член столичной Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева.

Она уточнила, что соседом Соколова по камере является обвиняемый в насильственных действиях сексуального характера (ст.132 УК РФ).

«Он очень много читает. В разговоре Соколов не высказывал каких-либо жалоб. В целом его все устраивает, но говорит, что хочет обратно в Питер», - сказала Меркачева.

Ранее адвокат Соколова Александр Почуев сообщил, что его подзащитный доставлен в Москву для проведения психиатрической экспертизы, которая, как ожидается, пройдет в НИИ имени Сербского. По словам адвоката, Соколов будет в Москве до конца года.

Бывший доцент СПбГУ Соколов обвиняется в убийстве 24-летней аспирантки университета Анастасии Ещенко, с которой у него были близкие отношения. Ученый вину признал. По версии следствия, Ещенко была убита в ночь на 8 ноября из мелкокалиберного обреза. Соколов расчленил ее тело и частично успел утопить в реке Мойке.

11 ноября он был арестован на два месяца.

Санкт-Петербургский городской суд назначил на 5 декабря заседание по рассмотрению апелляции на арест Соколова.