Таллинн – культурный ориентир, а не круглосуточный бар

Нам не нужно было бы вводить ограничения, если бы предприниматели взяли на себя ответственность за то, что происходит за дверями бара. У Таллинна есть не самый удачный опыт с заведениями, расположенными в т.н. Бермудском треугольнике, когда город ввел ограничения в связи с проблемами конкретных предприятий. После вступления в силу решения суда более половины заведений закрылись, но предприниматели тут же зарегистрировали новые предприятия, которые начали работать в том же месте и на них ограничения уже не распространялись.

Ограничения планируются в соответствии с рекомендациями полиции. Общественный порядок и ночной покой нарушают завсегдатаи баров, а не клиенты казино или отелей. В этих учреждениях всегда есть охрана, которая способна обеспечить порядок как внутри, так и за дверями заведения. Мы внимательно следим за тем, как исключение, сделанное для казино и гостиниц, повлияет на ситуацию и готовы при необходимости расширить ограничения.

Понятно, что принятие какой-либо одной меры не способно разрешить глубоко укоренившуюся общественную проблему, когда треть взрослых злоупотребляют алкоголем. У нас нет иллюзии, что простые решения могут излечить зависимость, но очень важно осознавать и предотвращать проблему. В исследовании Эстонского института конъюнктуры говорится, что в 2018 году жители Эстонии употребляли 10,1 литра чистого алкоголя на одного взрослого. Общая оценка была такова, что употребление слишком велико, представляет серьезную проблему и следует как-то повлиять на употребление алкоголя. Если 25% опрошенных выразили мнение, что они сами должны изменить свое поведение, то 65% считают, что это должно быть задачей и приоритетом государства. Местные самоуправления могут внести свой вклад в то, чтобы алкоголь в барах не лился рекой до самого утра.

Подход к решению проблем, вызванных с алкоголем, должен быть более широким. По моему мнению, прежде всего следует заняться предотвращением. Именно поэтому я предложил ввести в школах ежедневные уроки движения. Например, в Исландии, благодаря введению системных физических занятий, за 15 лет употребление алкоголя среди молодежи снизилось кардинально – с 42 до 5 процентов.

Кроме того, очень сомневаюсь, что возможность пить в барах до пяти-шести утра придаст Таллинну дополнительную ценност, как туристическому направлению. Обратите внимание – приличные винотеки почему-то не работают ночь напролет. Число гостей Таллинна растет, так каким туристам мы будем больше рады? Предпочтем ли принимать в гостях тех, кто уважает наше культурное наследие, приезжает сюда на конференции или концерты? Они, кстати, оставляют здесь значительно больше денег.

Влияние и последствия изменений не выявляются в одночасье, но я верю, что рано или поздно привычки изменятся. Уже после того как законопроект об ограничениях продажи алкоголя был передан в горсобрание, в мэрию поступили дополнительные предложения. Взвесив все за и против, мы приняли решение еще раз встретиться с заинтересованными представителями общественности. Так что рассмотрение законопроекта в горсобрании немного сдвигается по времени, однако в результате условия ограничений будут проработаны еще более основательно.