Таллинн – культурный ориентир, а не круглосуточный бар

Таллиннские власти со времен Средневековья регулировали время завершения празднеств. В Нижнем городе ночной покой наступал в 22 часа и городские ворота запирались, а любые гуляния должны были завершаться не позже 23 часов. Кое-что за 500 лет ничуть не изменилось: местные жители ночью хотят спать, город хочет порядка, а веселящиеся – свободы, пишет мэр Таллинна Михаил Кылварт.
В качестве столицы и крупнейшего самоуправления Таллинн может служить ориентиром в изменении культуры поведения. Так было и в 2004 году, когда в столичных магазинах ввели ограничения на продажу алкоголя с 23 до 8 утра, которые спустя четыре года распространили на всю Эстонию. Тогда тоже говорили о всевозможных негативных последствиях, не ставших, однако, реальностью.
Таллинн не намерен запрещать горожанам употреблять алкоголь, а предприятиям – зарабатывать на его продаже. Однако мы хотим регулировать то, где именно и как долго это можно делать в публичных местах, не беспокоя тех горожан и гостей города, у которых должно быть время и для спокойного сна. Я убежден, что это не маргинальная часть нашего населения и туристов.
Решение позволить продажу алкоголя в барах и ночных клубах по будням до двух часов ночи, а накануне выходного дня – до трех часов, не продиктовано эмоциями. Город инициировал общественную дискуссию, полтора года вел переговоры с разными сторонами, выслушивая мнения горожан, представителей предприятий, точку зрения полиции. Людей, живущих рядом с развлекательными заведениями, главным образом беспокоит отсутствие чувства безопасности и нарушение ночного покоя. Достойны сожаления случаи, когда людям приходилось переезжать, потому что они годами не могли спокойно спать по ночам в собственном доме. Эта проблема касается не только Старого города, жалуются также жители Ласнамяэ, Мустамяэ и Пыхья-Таллинна. Только представьте себе, что чувствует ребенок, когда по дороге в школу он проходит мимо открытого с раннего утра бара, нетрезвые клиенты которого его попросту пугают.
Необходимо отметить, что мы получили множество предложений о введении еще более строгих ограничений. Начиная с того, чтобы вовсе запретить ночную продажу алкоголя в Таллинне или вынести продажу алкоголя за пределы города. С этим мы никак не могли согласиться, потому что у нас нет цели запретить продажу алкоголя, мы хотим регулировать условия, которые влияют на ощущение безопасности в городе.
Согласно полицейской статистике, за последний год число вызовов из-за нарушения порядка в Старом городе выросло на 13%. При этом вызовов, связанных со злоупотреблением алкоголем, стало больше на 14%, а с пьяными людьми – на 16%. Такой рост может показаться несущественным, однако нужно учитывать, что подавляющее большинство вызовов полиции связано там именно с поведением людей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. За первые 10 месяцев этого года на такого рода происшествия только в центр города полицию вызывали 1499 раз.
Около трети вызовов полиции происходит по причинам, связанным со злоупотреблением алкоголем, а в Старом городе таких вызовов больше половины. Поэтому полиция рекомендовала ограничить время продажи алкоголя в увеселительных заведениях Таллинна, так как опыт других стран и исследования подтверждают положительное влияние такого рода ограничений на правопорядок.
Схожие временные ограничения введены в Финляндии, Швеции, Норвегии, Великобритании, а также в таких популярных туристических городах, как Рим и Дубровник. Исследование, проведенное в восемнадцати городах Норвегии, показало, что с каждым дополнительным часом продажи алкоголя число преступлений возрастает на 16 процентов. В Австралии в городе Ньюкасл сократили время открытия заведений на полтора-два часа, и число преступлений сократилось на 37 процентов.
Нам не нужно было бы вводить ограничения, если бы предприниматели взяли на себя ответственность за то, что происходит за дверями бара. У Таллинна есть не самый удачный опыт с заведениями, расположенными в т.н. Бермудском треугольнике, когда город ввел ограничения в связи с проблемами конкретных предприятий. После вступления в силу решения суда более половины заведений закрылись, но предприниматели тут же зарегистрировали новые предприятия, которые начали работать в том же месте и на них ограничения уже не распространялись.
Ограничения планируются в соответствии с рекомендациями полиции. Общественный порядок и ночной покой нарушают завсегдатаи баров, а не клиенты казино или отелей. В этих учреждениях всегда есть охрана, которая способна обеспечить порядок как внутри, так и за дверями заведения. Мы внимательно следим за тем, как исключение, сделанное для казино и гостиниц, повлияет на ситуацию и готовы при необходимости расширить ограничения.
Понятно, что принятие какой-либо одной меры не способно разрешить глубоко укоренившуюся общественную проблему, когда треть взрослых злоупотребляют алкоголем. У нас нет иллюзии, что простые решения могут излечить зависимость, но очень важно осознавать и предотвращать проблему. В исследовании Эстонского института конъюнктуры говорится, что в 2018 году жители Эстонии употребляли 10,1 литра чистого алкоголя на одного взрослого. Общая оценка была такова, что употребление слишком велико, представляет серьезную проблему и следует как-то повлиять на употребление алкоголя. Если 25% опрошенных выразили мнение, что они сами должны изменить свое поведение, то 65% считают, что это должно быть задачей и приоритетом государства. Местные самоуправления могут внести свой вклад в то, чтобы алкоголь в барах не лился рекой до самого утра.
Подход к решению проблем, вызванных с алкоголем, должен быть более широким. По моему мнению, прежде всего следует заняться предотвращением. Именно поэтому я предложил ввести в школах ежедневные уроки движения. Например, в Исландии, благодаря введению системных физических занятий, за 15 лет употребление алкоголя среди молодежи снизилось кардинально – с 42 до 5 процентов.
Кроме того, очень сомневаюсь, что возможность пить в барах до пяти-шести утра придаст Таллинну дополнительную ценност, как туристическому направлению. Обратите внимание – приличные винотеки почему-то не работают ночь напролет. Число гостей Таллинна растет, так каким туристам мы будем больше рады? Предпочтем ли принимать в гостях тех, кто уважает наше культурное наследие, приезжает сюда на конференции или концерты? Они, кстати, оставляют здесь значительно больше денег.
Влияние и последствия изменений не выявляются в одночасье, но я верю, что рано или поздно привычки изменятся. Уже после того как законопроект об ограничениях продажи алкоголя был передан в горсобрание, в мэрию поступили дополнительные предложения. Взвесив все за и против, мы приняли решение еще раз встретиться с заинтересованными представителями общественности. Так что рассмотрение законопроекта в горсобрании немного сдвигается по времени, однако в результате условия ограничений будут проработаны еще более основательно.
В экономике мы взяли за пример страны Северной Европы. Так почему бы не воспринимать как пример также их культуру и ценности? Возможно, это поспособствует тому, что и экономика станет развиваться в желаемом направлении.