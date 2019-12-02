Пн, 2.12.2019
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  • А ваш дом в списке? В Таллинне некоторые здания останутся без горячей воды и отопления

А ваш дом в списке? В Таллинне некоторые здания останутся без горячей воды и отопления

Отопление.

ФОТО: Stanislav Moshkov/Den za Dnjom

Предприятие теплоснабжения Utilitas во вторник, 3 декабря, с 13.30 и самое позднее до 21.30 будет ремонтировать теплотрассу в Таллинне на улице Техника.

Перебои с отоплением и горячей водой ожидаются в следующих зданиях: на улице Техника дома с 22 по 27 номера, на Пярнуском шоссе дома номер 14, 16, 20, 21, на улице Сани дом номер 2 и Суве дом номер 2.

Никаких дорожных ограничений работы не вызовут.

Utilitas оповестила управляющих этих зданий о перебое в подаче тепла. Точное расположение зданий, которые затронут ремонтные работы, можно посмотреть на сайте Utilitas или спросить но инфотелефону 1345.

Utilitas приносит извинения клиентам за возможные неудобства.

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