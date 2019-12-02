А ваш дом в списке? В Таллинне некоторые здания останутся без горячей воды и отопления

Предприятие теплоснабжения Utilitas во вторник, 3 декабря, с 13.30 и самое позднее до 21.30 будет ремонтировать теплотрассу в Таллинне на улице Техника.
Перебои с отоплением и горячей водой ожидаются в следующих зданиях: на улице Техника дома с 22 по 27 номера, на Пярнуском шоссе дома номер 14, 16, 20, 21, на улице Сани дом номер 2 и Суве дом номер 2.
Никаких дорожных ограничений работы не вызовут.
Utilitas оповестила управляющих этих зданий о перебое в подаче тепла. Точное расположение зданий, которые затронут ремонтные работы, можно посмотреть на сайте Utilitas или спросить но инфотелефону 1345.
Utilitas приносит извинения клиентам за возможные неудобства.