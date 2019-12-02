Министр юстиции: предатели родины и неоднократно судимые за преступления сексуального характера не должны выходить по УДО

По оценке министра юстиции Райво Аэга, нельзя принять, что предатели родины или, например, неоднократно судимые за преступления сексуального характера и убийцы потенциально могут выйти на свободу досрочно: «Я попросил юристов министерства в области криминальной политики проанализировать возможность, чтобы совершившие столь тяжкие преступления не могли освобождаться условно-досрочно. Что касается конкретных преступлений против государства и человечности, то тут, как я считаю, есть только одно решение: в отношении них нужно полностью исключить возможность условно-досрочного освобождения».

«Факт, что поправка будет касаться только приговоров, которые вступят в силу после изменения закона. В перспективе будущего мы должны гарантировать то, что если человека признают виновным в совершении такого преступления, то УДО для него исключено», - отметил Аэг.

«В качестве отдельной целевой группы мы рассматриваем совершивших преступления сексуального характера и жестоких убийц, которые раньше уже отбыли наказание за такое же преступление, прошли необходимую социальную программу и так далее, но в случае которых такое наказание воздействия не возымело и они совершили новое преступление. И в этом случае мы должны занять более жесткую позицию, чтобы если человека повторно признают виновным в совершении преступления сексуального характера, в том числе в отношении ребенка, или в убийстве, у него не должно быть никакой возможности для условно-досрочного освобождения. Это принципиальное решение», - сказал министр юстиции.

В год признается вина до 50 человек, которые совершили преступление против государства, или повторное тяжкое преступление против личности, например, в 2018 году в судах были оглашены обвинительные приговоры 39 лицам, которых признали виновными в повторном убийстве или преступлении сексуального характера. Двух человек признали виновными в тяжком преступлении против государства.