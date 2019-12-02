Пн, 2.12.2019
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  • Почти 2060 евро: в Таллинне выросла стоимость квадратного метра жилья

Почти 2060 евро: в Таллинне выросла стоимость квадратного метра жилья

Квартира. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Dmitri Kotjuh/ Järva Teataja

В ноябре средняя цена за квадратный метр в таллиннской квартире выросла до 2057,32 евро.

В ноябре медианная цена за квадратный метр в Таллинне составляла 1957,75 евро. Всего в Таллинне в ноябре совершили 757 сделок на общую сумму 90,1 млн евро, сообщил BNS Земельный департамент.

За пределами Таллинна средняя цена за квадратный метр в квартире составила 838,88 евро, а медианная цена - 706,72 евро. Всего в ноябре за пределами столицы совершили 942 сделки на сумму 48,9 млн евро.

Статистика Земельного департамента может измениться при уточнении данных.

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