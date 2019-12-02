SEB: экономика Эстонии преподнесла сюрприз

Сильный внешний спрос, вялое потребление

Согласно только что опубликованным данным, в третьем квартале нынешнего года рост ВВП Эстонии составил 4,2%. Учитывая ослабление ряда других важных экономических показателей, этот рост, безусловно, вызывает удивление. Еще более интересны источники этого роста.

Как показывает свежая статистика, в III квартале локомотивом экономики Эстонии была внешняя торговля. Исходя из национальных счетов, экспорт товаров и услуг в постоянных ценах увеличился на целых 7%, в том числе экспорт товаров вырос по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 8,6%. На первый взгляд, эти цифры трудно сопоставить с ежемесячными данными по экспорту Департамента статистики, согласно которым в III объем экспорта товаров, выраженный в евро, снизился на 2%. Правда в том, что причиной снижения стало уменьшение объема экспорта энергетической отрасли, но и без этого рост в номинальном выражении ограничился бы 5,6%.

В пресс-релизе Департамента статистики в качестве одного из основных источников роста экспорта упоминаются изделия из древесины, экспорт которой, по данным ежемесячной статистики, напротив, сократился. Это несоответствие частично объясняет индекс экспортных цен, который показывает, что экспортные товары в III квартале подешевели, то есть в евровом выражении рост на самом деле был медленнее, чем изменение в реальных объемах. Наряду с экспортом товаров, безусловно, стоит отметить успешный экспорт услуг, основным локомотивом которого были продажи IT-услуг в зарубежные страны. В III квартале он вырос по сравнению с прошлым годом на 4,2%.

Если рост экспорта стал сюрпризом, то по крайней мере столь же неожиданным был крайне медленный рост частного потребления. По данным Департамента статистики, в III квартале частное потребление увеличилось в годовом сравнении лишь на 1,2%. Во втором квартале рост был пересмотрен, став в два раза быстрее. Нельзя исключать, что то же случится и с III кварталом: основываясь на других показателях, частное потребление по-прежнему демонстрирует очень хороший темп. Благодаря росту заработной платы свыше 8% и рекордно низкому уровню безработицы уверенность потребителей сохранилась на высоком уровне, и, например, розничные продажи увеличились примерно на 6%.

Следует иметь в виду, что это первоначальная оценка экономического роста Департамента статистики, и последующие коррективы могут существенно изменить картину. Одним из самых заметных примеров потенциальных масштабов корректив является I квартал 2016 года, когда по первоначальной оценке ВВП Эстонии вырос всего на 1,7%, но теперь темпы роста экономики того периода оцениваются в 4,8%.

Локомотивом экономики по-прежнему является IT