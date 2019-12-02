SEB: экономика Эстонии преподнесла сюрприз

Сильный экономический рост в третьем квартале противоречит прогнозам аналитиков, а также статистике за предшествующие периоды.
Сильный внешний спрос, вялое потребление
Согласно только что опубликованным данным, в третьем квартале нынешнего года рост ВВП Эстонии составил 4,2%. Учитывая ослабление ряда других важных экономических показателей, этот рост, безусловно, вызывает удивление. Еще более интересны источники этого роста.
Как показывает свежая статистика, в III квартале локомотивом экономики Эстонии была внешняя торговля. Исходя из национальных счетов, экспорт товаров и услуг в постоянных ценах увеличился на целых 7%, в том числе экспорт товаров вырос по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 8,6%. На первый взгляд, эти цифры трудно сопоставить с ежемесячными данными по экспорту Департамента статистики, согласно которым в III объем экспорта товаров, выраженный в евро, снизился на 2%. Правда в том, что причиной снижения стало уменьшение объема экспорта энергетической отрасли, но и без этого рост в номинальном выражении ограничился бы 5,6%.
В пресс-релизе Департамента статистики в качестве одного из основных источников роста экспорта упоминаются изделия из древесины, экспорт которой, по данным ежемесячной статистики, напротив, сократился. Это несоответствие частично объясняет индекс экспортных цен, который показывает, что экспортные товары в III квартале подешевели, то есть в евровом выражении рост на самом деле был медленнее, чем изменение в реальных объемах. Наряду с экспортом товаров, безусловно, стоит отметить успешный экспорт услуг, основным локомотивом которого были продажи IT-услуг в зарубежные страны. В III квартале он вырос по сравнению с прошлым годом на 4,2%.
Если рост экспорта стал сюрпризом, то по крайней мере столь же неожиданным был крайне медленный рост частного потребления. По данным Департамента статистики, в III квартале частное потребление увеличилось в годовом сравнении лишь на 1,2%. Во втором квартале рост был пересмотрен, став в два раза быстрее. Нельзя исключать, что то же случится и с III кварталом: основываясь на других показателях, частное потребление по-прежнему демонстрирует очень хороший темп. Благодаря росту заработной платы свыше 8% и рекордно низкому уровню безработицы уверенность потребителей сохранилась на высоком уровне, и, например, розничные продажи увеличились примерно на 6%.
Следует иметь в виду, что это первоначальная оценка экономического роста Департамента статистики, и последующие коррективы могут существенно изменить картину. Одним из самых заметных примеров потенциальных масштабов корректив является I квартал 2016 года, когда по первоначальной оценке ВВП Эстонии вырос всего на 1,7%, но теперь темпы роста экономики того периода оцениваются в 4,8%.
Локомотивом экономики по-прежнему является IT
Если рассматривать добавленную стоимость по отраслям, в III квартале наибольший вклад в рост внес IT-сектор. По сравнению с предыдущим годом добавленная стоимость в отрасли информации и связи увеличилась на 16% и дала 29% от суммарного роста добавленной стоимости в экономике. История успеха IT-сектора в последние годы опирается на растущие возможности компаний по продаже услуг в зарубежные страны. Работа за рубежом, вероятно, означает гораздо более высокую маржу, чем это было бы возможно на небольшом эстонском рынке. Увеличился также след отрасли информации и коммуникаций экономики в целом: в III квартале данный сектор по добавленной стоимости уже был сравним с сектором транспорта и складских услуг или строительства.
Значительный вклад в рост экономики внесла также оптовая и розничная торговля, где добавленная стоимость увеличилась за год примерно на 8%. Исходя из опубликованных вчера финансовых результатов предприятий за III квартал, за счет роста добавленной стоимости выиграли только работники, в то время как рентабельность в секторе слабая. Вот уже несколько лет значительный рост наблюдается в профессиональной, научной и технической деятельности, которая включает в себя широкий спектр требующих высокой квалификации и хорошо оплачиваемых услуг, таких как бизнес-консультации, архитектурные и рекламные агентства и т. д.
Это область, которая сильно зависит от экономического цикла — когда в экономике страны благоприятный период, рынок более склонен потреблять такие дорогие услуги. По сравнению с богатыми странами, в этом секторе сохраняется большой потенциал роста. Почти такой же вклад в экономический рост дала и отрасль транспорта и складских услуг, которая сумела значительно увеличить прибыль по сравнению с прошлым годом.
Значительный негативный вклад в экономический рост внесли три отрасли: энергетика, горнодобывающая промышленность и строительство. Серьезной проблемой в энергетической и горнодобывающей отраслях стали высокие выбросы СО2, что в связи с ужесточением экологических требований угрожает конкурентоспособности. В строительстве при больших объемах растет проблема рентабельности.
Темп роста экономики снижается
Несмотря на положительный III квартал, экономический рост Эстонии уже замедляется, и вряд ли к концу года есть основания ожидать подобного сюрприза. Чувство уверенности промышленных предприятий, которое с начала года находилось в свободном падении, продолжает ухудшаться, достигнув в ноябре уровня 2009 года. Все это указывает на продолжающееся сокращение промышленного производства и экспорта. Однако внутренний спрос, прежде всего в форме частного потребления, очевидно, по-прежнему будет поддерживать рост. Согласно прогнозам SEB, к 2020 году экономический рост ограничится 2,0%.