Зеленский рассказал, доверяет ли Путину

"Я никому не доверяю в политике", - сказал Зеленский, отвечая на вопрос о том, верит ли он президенту России Владимиру Путину.

"В школе я любил математику, там все было понятно. Ты решаешь задачу с одним или двумя неизвестными. А здесь все неизвестное, включая нашу страну, политиков в нашей стране. Я пришел из бизнеса и считаю, что здесь (в политике - прим.ред.) не может быть доверия", - сказал Зеленский, добавив, что у каждого в политике есть свои интересы.