Зеленский рассказал, доверяет ли Путину

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что в политике никому нельзя доверять. Об этом он сказал в интервью ряду международных изданий, сообщает Korrespondent со ссылкой на Gazetа Wyborczа.
"Я никому не доверяю в политике", - сказал Зеленский, отвечая на вопрос о том, верит ли он президенту России Владимиру Путину.
"В школе я любил математику, там все было понятно. Ты решаешь задачу с одним или двумя неизвестными. А здесь все неизвестное, включая нашу страну, политиков в нашей стране. Я пришел из бизнеса и считаю, что здесь (в политике - прим.ред.) не может быть доверия", - сказал Зеленский, добавив, что у каждого в политике есть свои интересы.
Напомним, Зеленский также заявил, что Северный поток-2 значительно ослабил позиции Украины на переговорах по газу, при этом не исключено, что вопрос транзита может быть рассмотрен в рамках встречи нормандской четверки 9 декабря.