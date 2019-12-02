Машина врезалась в дерево: двух пассажиров увезли на скорой помощи

Сегодня около 12.30 в волости Мульги в деревне Кальвре на Ыйзу-теэ Volkswagen Passat, за рулем которого была 33-летняя женщина, вылетел со скользкой дороги и врезался в дерево.
В ДТП пострадали две пассажирки. На скорой помощи их доставили в больницу для проверки состояния здоровья, сказал Sakala пресс-секретарь полиции Рагне Кейск.
Полицейские установили, что сидевшая за рулем была трезва и у нее есть водительские права. Она не пострадала в ДТП.
По словам работавшего на месте происшествия полицейского, все трое были пристегнуты.
Асфальтированное покрытие на месте аварии было покрыто утрамбованным снегом. У машины соответствующие требованиям шины.