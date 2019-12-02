Машина врезалась в дерево: двух пассажиров увезли на скорой помощи

В ДТП пострадали две пассажирки. На скорой помощи их доставили в больницу для проверки состояния здоровья, сказал Sakala пресс-секретарь полиции Рагне Кейск.

Полицейские установили, что сидевшая за рулем была трезва и у нее есть водительские права. Она не пострадала в ДТП.

По словам работавшего на месте происшествия полицейского, все трое были пристегнуты.