Пн, 2.12.2019
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  • Машина врезалась в дерево: двух пассажиров увезли на скорой помощи

Машина врезалась в дерево: двух пассажиров увезли на скорой помощи

Скользкая второстепенная дорога.

ФОТО: Elmo Riig

Сегодня около 12.30 в волости Мульги в деревне Кальвре на Ыйзу-теэ Volkswagen Passat, за рулем которого была 33-летняя женщина, вылетел со скользкой дороги и врезался в дерево.

В ДТП пострадали две пассажирки. На скорой помощи их доставили в больницу для проверки состояния здоровья, сказал Sakala пресс-секретарь полиции Рагне Кейск.

Полицейские установили, что сидевшая за рулем была трезва и у нее есть водительские права. Она не пострадала в ДТП.

По словам работавшего на месте происшествия полицейского, все трое были пристегнуты.

Асфальтированное покрытие на месте аварии было покрыто утрамбованным снегом. У машины соответствующие требованиям шины.

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