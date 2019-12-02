Смертельная бактерия в Эстонии: два надежных способа уберечься от листериоза

В последние недели связанные с листериозом подозрения пали помимо M.W.Vool на мясной комбинат Oskar и сеть магазинов Rimi. Как уберечься?
Болезнетворная Listeria monocytogenes является внутриклеточной бактерией, широко распространенной в природе - в почве, воде, растениях. Бактерия способна размножаться в загрязненной пище, хранящейся в холодильнике. Другими словами, она широко распространена в небольших количествах и не опасна для здорового человека, пишет Postimees.
Наибольшую опаснось эта бактерия представляет опасность для людей с ослабленным иммунитетом, беременных и находящихся на гормональном лечении. В то же время рекомендациям по профилактике должны следовать и все остальные. Есть два основных способа профилактики - термическая обработка пищи и мытье рук.
Конкретные рекомендации Департамента здоровья заключаются в следующем. Следует избегать употребления мяса, которое не подверглось достаточной термообработке. Не рекомендуется употреблять непастеризованное молоко и молочные продукты из него, копченую рыбу, немытые фрукты и овощи. Следует избегать соприкосновения с потенциально опасными материалами, таких как эмбрионы абортированных животных на фермах. Ножи и разделочные доски должны быть тщательно вымыты после сырых продуктов. Очень важно соблюдать личную гигиену, особенно мыть руки с мылом и водой и лечить микротравмы на коже.