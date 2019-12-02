Жителей Эстонии атакуют секс-шантажисты

Письма такого типа с вымогательствами известны во всем мире как sextortion, сейчас это одна из основных мошеннических схем у преступников. За прошедшую неделю отдел обработки инцидентов Департамента государственной инфосистемы получил множество сообщений о таких письмах: «Мы просим игнорировать письма с вымогательствами и не отвечать на них».

Цель преступников — напугать получателя письма утверждением, что у них есть доступ к ИТ-устройствам жертвы и обзор интернет-сайтов, которые человек посещал. Вдобавок сообщают, что доступ есть и к веб-камере, на которую сняты интимные ситуации получателя письма, которые точно не должны стать достоянием общественности. Чтобы письмо с вымогательством было правдоподобным и воспринималось серьезно, преступники используют просочившиеся за годы пароли и прилагают к письму старый пароль жертвы, адрес электронной почты или номер телефона. Большинство паролей, которые используют преступники, стали известными им несколько лет назад.

«Такие письма с вымогательствами следует игнорировать. Если вы видите, что приложенный к письму пароль по-прежнему используется, мы настоятельно рекомендуем его сменить. В различных средах следует использовать разные пароли и избегать повторного и перекрестного использования паролей», - советует RIA.

На веб-странице Have I Been Pwned https://haveibeenpwned.com можно проверить, какие связанные с адресом электронной почты пароли могли утечь.